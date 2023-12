Kirche soll unternehmerisch denken

Büttner will es allerdings nicht bei Überzeugungen und Gefühlen belassen. Man müsse den Markt jetzt genau analysieren und einen detaillierten Investitionsplan erstellen. "Das Wildbad muss zu einem Ertragsobjekt werden", sagt er. Heißt im Klartext: Die Tagungsstätte muss so umgebaut und umgenutzt werden, dass sie die Kirche am Ende kein Geld mehr kostet, sondern Geld in deren Kassen spült.

"Angesichts sinkender Mitglieder- und Kirchensteuerzahlen muss die Kirche deutlich unternehmerischer denken als bislang", sagt Büttner.

Für nicht wenige Evangelische dürfte das nach "Teufelszeug" klingen. Das weiß auch Büttner. "Die deutschen Kirchen sind durch die Kirchensteuer-Situation verwöhnt. In anderen Ländern ist es völlig normal, dass Kirche Geld verdienen muss", erläutert er. Die evangelische Gemeinde in Budapest zum Beispiel finanziere sich durch die Gewinne aus einem Kaufhaus. "Alle Welt investiert in Immobilien, nur die Kirche will ihre Filetstücke lieber verscherbeln", kritisiert er. Die bislang investierten Summen kriege man über einen Verkauf nicht zurück.

Geldsorgen lösen, kirchliches Gästehaus erhalten

Die Ideenschmiede will sich im Januar erstmals treffen, auch der Rothenburger Oberbürgermeister Jürgen Naser wird dabei sein - er hatte zuletzt nicht gerade mit öffentlicher Kritik an der Kirche wegen deren Wildbad-Plänen gespart. "Es geht nun darum, Ideen zu sammeln, Kooperationen auszuloten", betont Holzheuer. Gelder für einen Umbau bei Banken zu bekommen, das dürfte laut Büttner beim Marktwert des Gebäudekomplexes eigentlich kein großes Problem sein: "Was ein Investor kann, das können wir auch - da bin ich mir sicher."

Sollte eine solche Umnutzung gelingen, könnte das Wildbad in Teilen auch weiter als kirchliches Gästehaus erhalten bleiben. "In jedem guten Hotel gibt es unterschiedliche Zimmerkategorien", sagt Holzheuer. Und dass die Teilnehmer eines Kirchenvorstands-Wochenendes unbedingt in einer Suite übernachten wollten, das wäre doch eher ungewöhnlich. Durch eine solche "Hybridnutzung", wie es Büttner nennt, könnte der Begegnungsort Wildbad erhalten bleiben - und die Geldsorgen nach Jahrzehnten endlich gelöst werden.