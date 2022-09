Sie werden in Deutschland ja jetzt sicher auch wieder als Kinderärztin arbeiten. Was nehmen Sie aus ihrer Zeit in Zentralafrika mit?

Im Oktober fange ich wieder an der Uni-Kinderklinik in Würzburg an. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn ich wieder mit dem deutschen Gesundheitssystem konfrontiert sein werde. Man kann daran sicher vieles kritisieren - aus Sicht einer Ärztin, die in einem Entwicklungsland gearbeitet hat, bietet es vor allem eine "Flut an Ressourcen".

In Afrika habe ich erlebt, dass man mit den Händen, einem Stethoskop und einer guten Anamnese als Arzt aber auch schon viel erreichen kann.

Glauben Sie, dass Sie von so manchem "First-World-Problem", mit dem Sie eventuell in der Notaufnahme konfrontiert sind, genervt sein werden?

Ganz kurz kam mir dieser Gedanke auch mal - aber das Wichtigste für einen guten Arzt ist meiner Meinung nach, dass man alle Probleme aller Patienten ernst nimmt. Man darf jetzt Kinder und Eltern, die in einer deutschen Notaufnahme mit einem für zentralafrikanische Verhältnisse womöglich trivialen Problem aufschlagen, deshalb nicht weniger ernst nehmen. Es ist doch auch irgendwie schön, dass man nicht nur Kinder in der Notaufnahme hat, bei denen es immer um Leben und Tod geht.

Warum wollten Sie denn überhaupt ins Ausland gehen? Und weshalb dann ausgerechnet in die Zentralafrikanische Republik?

Letztlich war und ist es Idealismus. Schon im Studium habe ich mich bei verschiedenen Initiativen engagiert, das war mit einfach wichtig - ich habe das Gefühl, dass wir sehr privilegiert sind und Glück haben, dass wir hier in Deutschland leben dürfen. Und nachdem ich vergangenen Sommer die Klinikzeit meiner Ausbildung zum Facharzt für Kinderheilkunde abgeschlossen hatte, fand ich, dass eben der richtige Zeitpunkt war, etwas von diesem Privilegiert-Sein und Glück-Haben zurückzugeben.

Haben Sie - außer ihren Arbeitsorten in der Klinik und den medizinischen Versorgungsposten - denn auch noch irgendetwas vom Land gesehen?

Nein, nicht wirklich. Man ist ja dort, um zu arbeiten. Und man muss dafür vor Ort auf vieles verzichten. Ärzte ohne Grenzen legt großen Wert auf die Sicherheit seiner Mitarbeitenden - und es gab auch keinen Moment, in dem ich mich mal nicht sicher gefühlt hätte. Die Kehrseite war, dass wir uns eben nur sehr wenig frei bewegen konnten. In unserer Wohnanlage gab es immer dasselbe Essen, wir haben die immer gleichen Dinge gemacht hat und auch immer dieselben Menschen gesehen. Aber durch meine tägliche Arbeit hatte ich viel Kontakt zu den Menschen vor Ort, habe vieles über die Kultur und das Land erfahren und sogar ein wenig von der Landessprache gelernt.

Sie haben sich für eine weltweit anerkannte Hilfsorganisation engagiert - wäre es nicht viel besser, es müsste Ärzte ohne Grenzen gar nicht (mehr) geben?

Ärzte ohne Grenzen ist vergangenes Jahr 50 Jahre alt geworden. Einerseits ist solch ein Jubiläum natürlich schön - und andererseits aber auch furchtbar.

Denn das heißt ja auch, dass man Ärzte ohne Grenzen immer noch braucht, weil es Länder und Regionen auf unserer Erde gibt, in denen es keine ausreichende medizinische Versorgung gibt.

Und solange das so ist, braucht es auch Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, um dort zu helfen und darauf aufmerksam zu machen.

Was ist nach Ihren Erlebnissen und Erfahrungen in der Zentralafrikanischen Republik ihre Forderung an die Politik?

Die Zentralafrikanische Republik ist natürlich nur eine von sehr viele "Baustellen" weltweit, und ich verstehe, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist, die Hilfe für Länder des Globalen Südens gerecht zu verteilen - also im Grunde Hilfe zu priorisieren. Ehrlich gesagt, bin ich sehr froh, dass ich keine Politikerin bin, sondern einfach als Ärztin arbeiten kann. Die Beziehung Arzt-Patient funktioniert im Grunde überall gleich.