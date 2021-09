"Sein und Schein" in der Oberpfalz zum Tag des offenen Denkmals

Regensburg (epd). Diesen Sonntag (12. September) findet auch in Bayern der Tag des offenen Denkmals statt. In der Oberpfalz sind deshalb auch etliche Sakralbauten wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Denkmaltag steht heuer unter dem Motto "Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege".

Zum ersten Mal öffnet in Regensburg das neue inklusive Begegnungscafé auf dem Evangelischen Zentralfriedhof seine Türen. Restaurierung und Umbau des ehemaligen Bethauses seien fast abgeschlossen, teilte die evangelische Gesamtkirchengemeinde mit. Interessierte können einen Blick ins neue "Café Vielfalt" werfen, Ende Oktober soll das Kaffeehaus, das von der Lebenshilfe betrieben wird, eröffnet werden.

Der Evangelische Zentralfriedhof in Regensburg wurde 1898 eingeweiht und verbindet eine romantisch gestaltete Gartenanlage mit dem Jugendstil-Mausoleum des Grafen Dörnberg. Im Inneren des Mausoleums sind einzigartige Mosaiken und Jugendstilmalereien zu sehen.

Ebenfalls öffnen einige Simultankirchen in der Oberpfalz ihre Pforten. Die Michaelskirche in Weiden wurde jahrhundertelang von Protestanten und Katholiken gemeinsam genutzt. Max Reger saß hier an der Orgel. Einen Blick hinter die Kulissen der großen Orgel gibt Kantorin Anna-Magdalena Bukreev. Familien mit Schulkindern können am Abend bei einer Taschenlampen-Tour den Turm der Michaelskirche besteigen, teilte das Dekanat Weiden mit.

Auch die Simultankirchen St. Leonhard in Krummennaab (Kreis Tirschenreuth), die Nikolauskirche in Etzenricht (Kreis Neustadt a.W.) und die Laurentiuskirche in Hütten bei Grafenwöhr sind geöffnet. Sie sind auch per Rad auf dem Simultankirchen-Weg gut erreichbar.

In Regensburg können am Sonntag ebenfalls namhafte Sakralbauten besichtigt werden, unter anderem haben geöffnet der Dom St. Peter, die Neupfarrkirche, die Bruderhauskirche, die Spitalkirche St. Katharina, die Basilika St. Emmeram, die Schottenkirche und der evangelische Gesandtenfriedhof.