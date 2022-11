Aschaffenburg (epd). Die bayernweite Eröffnung der Spendenaktion "Brot für die Welt" findet in diesem Jahr am 1. Advent (27. November, 10 Uhr) in Aschaffenburg statt. Die Predigt im Eröffnungsgottesdienst in der Christuskirche hält die Präsidentin der Diakonie Bayern, Sabine Weingärtner, teilte die Diakonie am Donnerstag mit. Regionalbischöfin Gisela Bornowski werde die Aktion eröffnen. Sie steht wieder unter dem Motto "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft" und macht darauf aufmerksam, dass die Klimakrise diejenigen, die am wenigsten dazu beitragen, am meisten trifft. Der Klimawandel sei eine globale Bedrohung, er zeige sich vor Ort jedoch in unterschiedlicher Weise, sagte die bayerische Diakoniepräsidentin, Sabine Weingärtner. "Zu viel oder zu wenig Wasser sind zwei Gesichter derselben Krise. Mehr denn je spüren wir, dass wir auf unserem Planeten nur gemeinsam eine Zukunft haben."

Die Partner der evangelischen Hilfsaktion vor Ort würden Menschen dabei unterstützen, mit Wetterextremen besser zurechtzukommen. Als Beispiel nannte die Diakoniepräsidentin das Projekt der "Christian Commission for Development in Bangladesh" (CCDB). Die Partnerorganisation von Brot für die Welt helfe Menschen in der Küstenregion von Bangladesch seit 2012, ihre Lebensweise an die veränderten Klimabedingungen anzupassen. Trotz des Salzes im Boden können in den Hochgärten Okra- und Chilischoten, Sonnenblumenkerne, Auberginen, Spinat, Linsen und Bohnen geerntet werden.

Brot für die Welt, das Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland, wurde 1959 gegründet. Seither wurden allein in Bayern über 300 Millionen Euro gesammelt. Im vergangenen Jahr hat das Hilfswerk weltweit über 500 neue Projekte bewilligt. Traditionell ist die Weihnachtskollekte in den rund 14.000 evangelischen Gemeinden Deutschlands für Brot für die Welt bestimmt.