Die evangelische Gemeinde Geretsried trennt sich von der Versöhnungskirche. Am Sonntag (15. Oktober) wird das 1970 nach den Plänen von Franz Lichtblau erbaute Kirchenzentrum in einem Gottesdienst entwidmet, sagte Pfarrer Georg Bücheler dem Sonntagsblatt. Grund für die Aufgabe seien der hohe Sanierungsbedarf der Versöhnungskirche, der geplante Umbau der Petruskirche und die Personalentwicklung in der Gemeinde: Für Geretsried stünde bald nur noch eine statt bislang zwei Pfarrstellen zur Verfügung.

Wie es mit dem architektonisch ungewöhnlichen Bau weitergehe, sei derzeit "noch völlig offen", sagte Bücheler. Das gut 4.000 Quadratmeter große Grundstück sei für Investoren interessant. Man wolle aber vor einem Verkauf mit Abriss auch andere Nutzungsideen in Betracht ziehen. Im Bereich der bayerischen Landeskirche sind seit 2015 nach Angaben eines Sprechers insgesamt 14 Kirchen entwidmet worden. Vier wurden danach abgerissen, zwei von anderen christlichen Gemeinschaften übernommen. Die restlichen Gebäude wurden für diakonische oder kommunale Zwecke umgerüstet.

Der 2019 verstorbene Architekt Franz Lichtblau hat in seiner Laufbahn 44 evangelische Kirchen in Bayern geplant. Die Versöhnungskirche Geretsried ist dabei in ihrem Grundriss ein Unikat: Sieben sechseckige, mit Holzschindeln verkleidete Mehrzweck-Räume schmiegen sich in Form von Bienenwaben aneinander, eine davon dient als Hauskapelle. Erst 2022 zeigte das Architekturmuseum der Technischen Universität München (TUM) in der Pinakothek der Moderne die Versöhnungskirche im Rahmen einer Ausstellung. Das Sechseck-Modell wurde zum Vorbild für ähnliche Kirchbauten in München und Rosenheim.