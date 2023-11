"Ein gemeinsames Konzept und dessen Umsetzung zur theologisch-pädagogischen Arbeit in den Kitas des Diakonischen Werk Landshut und der Kirchengemeinden im Dekanatsbezirk Landshut mit klarem evangelischem Profil." Das war das Ziel, welches im Rahmen des Projekts "Erkennbar Evangelisch" entstehen sollte.

Daraus entstanden ist das sogenannte "Lutherbuch", eine vielfältige Sammlung von Ideen zum Gestalten von Lernprozessen mit Kindern. Erhältlich ist es seit diesem Sommer und es besteht aus einem DIN A4-Begleitheft, thematisch aufbereitet mit Spielideen und konkreten biblischen Verbindungen, zusätzlich zahlreichen weiteren Geschichten, Gebeten und Segen, sowie einem DIN A5 Notizbuch.

Des Weiteren sind das Minibuch "Wie Martin Luther auf den Reformationstag kam", eine Martin Luther Playmobilfigur, ein Stempel "nicht aufgeben", sowie eine Herzform, Plastik-Gruselspinne, Murmel, Faden, Gummibärchen und Fotos von der Lutherfigur in verschiedenen Situationen im Paket enthalten.

Praxisnahes und vielseitiges Arbeitsmaterial

Die enthaltenen Geschichten und Aktionen passen besonders zum Reformationstag, sind aber auch darüber hinaus einsetzbar. Das Arbeitsmaterial ist übersichtlich und leicht verständlich aufbereitet, zudem lässt es sich sofort einsetzen, ist praxisnah und für sämtliche Altersgruppen und Lernbereiche geeignet.

Wenn man beispielsweise das Thema "Angst und Vertrauen" mit den Kindern behandeln möchte, hat man nach einem kleinen Impuls zum Einstieg je nach Aspekt, also zum Beispiel "Was macht mir Angst?" oder "Wie kann ich Angst bewältigen?", über zehn Aktionsideen und gleich griffbereit das Material dazu. Die Gruselspinne kann beispielsweise für eine Gesprächsrunde mit den Kindern über das, was uns "gruselt" genutzt werden.

Das Buch soll das Profil der evangelischen Kindergärten stärken

Die Projektstelle dient der Profilstärkung evangelischer Kindergärten und Kindertagesstätten im Dekanat Landshut und der Diakonie Landshut. Eine der Hauptbeteiligten am Projekt ist Eva Brunner. Sie ist fasziniert vom Profil der evangelischen Kindergärten, welches sich durch seine Offenheit und das vielfältige Engagement im Blick auf Partizipation, Mitbestimmung, Fehlertoleranz und gelebter Nächstenliebe klar von dem einer staatlichen Kita unterscheidet. Sie betont, dass das Kind hier im Mittelpunkt steht.

Auch für die Grundschule geeignet

Das Lutherbuch kann ihrer Ansicht nach jedoch nicht nur im Kindergarten eingesetzt werden. Auch für die Arbeit im Grundschulbereich eignen sich die Inhalte gut. Beispielhaft kann es eingesetzt werden für Ideen im Lernbereich 4, der sich um das Erleben des Kirchenjahres dreht, im Lernbereich 5, der einen Fokus auf das Beten legt sowie im Lernbereich 8, in dem die Bibel als besonderes Buch entdeckt werden soll.

Das Projekt ist definitiv vielversprechend und wird hoffentlich noch in vielen Kindergärten und Grundschulen zum Einsatz kommen.