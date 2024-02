Die Abkürzung MUT steht für "missionarisch, unkonventionell, Tandem" und zielt darauf ab, christliche Start-up-Initiativen zu fördern, die mutige Schritte gehen, um Menschen einen neuen Zugang zu Gott zu ermöglichen. Die Familienkirche Hof ist eines der aktuellen MUT-Projekte und will die Art und Weise, wie Kirche und Gemeinschaft erlebt werden, nachhaltig verändern. Auf der Projekthomepage wird Mut als die Bereitschaft beschrieben, sich in eine unsichere Situation zu begeben. Mut ist es, etwas zu tun, das mit einem Risiko verbunden ist. Mut ist, einen Schritt weiterzugehen. Ort für alle Familien

Die Familienkirche Hof will innerhalb der nächsten Jahre die zentrale Anlaufstelle für Familien in der Hofer Innenstadt werden. Die Vision ist klar definiert und natürlich auch ambitioniert: Eine der teilnehmenden Hofer Tandem-Gemeinden soll sich in den nächsten Jahren zur Familienkirche etablieren, einem Ort, der geistlichen Beistand und Gemeinschaft für Familien in allen Lebenslagen bietet. Gleichzeitig wird angestrebt, das Kirchengebäude zu verlassen und Veranstaltungen dort stattfinden zu lassen, wo sich Familien im Alltag aufhalten, zum Beispiel auf Spielplätzen.

In Hof hat so etwas bisher gefehlt

Damaris Schwarzrock, eine der treibenden Kräfte hinter der Familienkirche Hof, ist überzeugt, dass das Projekt gut angenommen wird. Sie selbst hat, als sie vor vier Jahren nach Hof gezogen ist, festgestellt, dass "für christliche Familien nicht gerade viel angeboten wird". Aber schon die ersten Reaktionen machen Mut weiterzumachen:

"Das Schöne ist, dass bereits jetzt, wo wir ja noch am Anfang stehen, Leute auf uns zugekommen sind, darunter sogar die katholische Kirche, mit der Anfrage, ob wir nicht zusammenarbeiten könnten. Das ist ein wunderbares Zeichen der ökumenischen Verbundenheit und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Diese Offenheit für Zusammenarbeit über Konfessionsgrenzen hinweg unterstreicht den Ansatz, den das Projekt verfolgt. Die Familienkirche möchte ein lebendiger Ort sein, an dem Familien geistliche Nahrung finden und auch einen Raum, in dem sie Gleichgesinnte treffen und eine schöne Zeit verbringen können; ein Ort für alle Familien in Hof.

"Wir wünschen uns, dass wir hier etwas aufbauen können, das eine Bereicherung für viele Familien ist. Einen Ort, an dem sie geistlich auftanken können und der sich in zwei Jahren vielleicht sogar als Familienkirche etabliert hat. Einen Ort, der viele Angebote für Familien bereithält und wo sie eine geistliche Heimat finden können", erläutert Schwarzrock weiter.

Glauben lebendig gestalten

Die offizielle Einführung von Damaris Schwarzrock in ihr Amt findet am 10. März beim Familienaktionstag in der Hofer Johanneskirche statt. In einer Zeit, in der viele Menschen nach Sinn und Zusammenhalt suchen, zeigt das Projekt einen neuen Weg auf, um den Glauben lebendig und relevant zu gestalten.

Die Familienkirche Hof ist aber mehr als nur ein Projekt, vielmehr ist sie ein Versprechen für die Zukunft, ein Ort, an dem Glaube und Leben sich in der Mitte treffen. Alle Informationen zur Familienkirche sind auf dem Instagram-Account der Initiative zu finden, der regelmäßig aktualisiert wird, um Interessierte und Unterstützer auf dem Laufenden zu halten.