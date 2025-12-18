Die CD zum beliebten Podcast "Yascha fragt" bringt religiöse und theologische Fragen auf den Punkt – verständlich, ehrlich und berührend. Das Besondere an dieser Serie ist das einfache, aber wirkungsvolle Konzept: Zwei Menschen im Gespräch. Der Sohn fragt, der Pfarrer erklärt, der Vater hört zu, staunt und hält die Gedanken fest. Und am Ende lernen alle etwas dazu.

Seit zwei Jahren produziert der Autor Micha Götz die kurzen Hörbeiträge für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Mit kurzweiligen Dialogen, hintersinnigen Texten und humorvollen Wendungen werden wichtige Fragen zu Glauben, Religion und Gott beantwortet. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es die besten Folgen von Yascha an den evangelischen Pfarrer Hannes Schott nun als CD in unserem Shop.

Das sagt der Autor und Produzent Micha Götz:

Für mich ist diese CD mehr als ein hübsches Nebenprodukt: Es ist das haptische Produkt aus vielen kurzen Gesprächen, in denen Yascha unbeirrt nachbohrt und Pfarrer Hannes Schott versucht, verständlich zu antworten. Hören kann man die 39 Tracks überall - im Auto, am Frühstückstisch, abends vor dem Einschlafen. Die Idee zu "Yascha fragt" kam nicht aus einem Workshop, sondern aus dem normalen Familienalltag heraus. Meine Kinder stellen Fragen, die wir Erwachsene gern mal elegant umschiffen würden: "Wie sieht Gott aus?" "Warum sterben Menschen?" "Warum lässt Gott Böses zu?" Oft saß ich da, und wusste keine plausible Antwort, also ehrlich überfordert. Und weil ich seit vielen Jahren mit dem Nürnberger Pfarrer Hannes Schott befreundet bin, habe ich ihm dann einfach eine Sprachnachricht geschickt. Spät am Abend, manchmal kurz vorm Wegnicken. Hannes ist Pfarrer in Nürnberg, bekannt durch sein Engagement im Kirchenkabarett "Das weißblaue Beffchen" und als Autor. Vor allem aber hat er keine Scheu vor Kinderlogik. Er nimmt Fragen ernst, ohne sie künstlich aufzublasen.

So wurde aus einzelnen Sprachnachrichten ein Format. Im Zentrum steht mein Sohn Yascha: neugierig, direkt, hartnäckig. Er stellt Fragen, Hannes sucht Antworten. Die Folgen sind bewusst kurz, meist zwei bis drei Minuten. Gerade diese Kürze zwingt uns, auf den Punkt zu kommen, ohne den Kern zu verlieren. Wir vermeiden theologische Fachbegriffe nicht, weil sie "böse" sind, sondern weil sie schnell Abstand schaffen. Yascha soll verstehen, worum es geht, und sich nicht fühlen, als müsste er erst "groß" werden, um ernst genommen zu werden. Inhaltlich geht es um Gott und Bibel, um Weihnachten, Vertrauen, Angst, Krieg, Tod, Hoffnung. Also um Themen, die Kinder längst beschäftigen, auch wenn Erwachsene das manchmal unterschätzen. Yascha fragt will jetzt nicht endgültige Weisheit liefern, vielmehr soll ein Gespräch ermöglicht werden. Manchmal endet eine Folge mit einer klaren Erklärung. Manchmal bleibt eine Tür offen. Beides ist okay. Kinder spüren ziemlich zuverlässig, ob man ihnen etwas vormacht. Und sie merken auch, wenn Erwachsene sich hinter Floskeln verstecken. Mit der Zeit hat "Yascha fragt" ein Publikum gefunden, das größer war, als wir erwartet hatten. Die Folgen liefen als Podcast und im Radio, wurden in Schulen, Kindergruppen und Familienrunden genutzt. Und das Format blieb interaktiv: Kinder konnten Fragen einreichen und bekamen Antwortversuche zurück. "Yascha fragt" ist Teil der MUT-Initiative der bayerischen evangelischen Landeskirche, die Projekte unterstützt, die neue Formen kirchlicher Kommunikation erproben und daraus lernen wollen.

CD Yascha fragt im Shop bestellen

Die CD bündelt nun 39 ausgewählte Episoden als kompakte Sammlung. Mein Tipp: nicht allein hören. Gemeinsam hören und danach weiterreden. Denn der spannendste Moment ist oft nicht die Antwort, sondern das Gespräch, das danach losgeht. Und wenn am Ende jemand sagt: "Okay, darüber hab ich so noch nie nachgedacht", dann hat sich die ganze Sache gelohnt. Die Yascha fragt CD soll zeigen, wie viel Tiefe in Kinderfragen steckt und wie gut es tut, sie ernst zu nehmen.