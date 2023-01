Kinder fragen viel - und haben oft auch Fragen, die sich mit dem Sinn des Lebens, mit Tod und Sterben, mit philosophischen Fragen beschäftigen. Deshalb startet die Sonntagsblatt-Redaktion ein neues Format: "Yascha fragt Pfarrer Hannes Schott" wurde von Sonntagsblatt-Redakteur Micha Götz zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott entwickelt.

Das neue Format will neugierig und humorvoll an das Thema "religiöse Erziehung" herangehen. Mit einem interaktiven und multimedialen Podcast sollen Kinder einen Raum bekommen, in dem sie ihre Fragen stellen können.

Die Macherinnen und Macher des neuen Formates sind Medienprofis und Kirchenkenner. Mit Mikrofon und Moderation steuern sie durch das Dickicht der kindlichen Fragen. Mit Pfarrer Hannes Schott, der auch vom Kirchenkabarett "Das weissblaue Beffchen" bekannt ist, wurde ein Partner gefunden, "der die Aussagen der Kinder humorvoll und ernst aufnimmt und ihnen eine angemessene Antwort liefert", so Redakteur Micha Götz.

Yascha spricht mit Pfarrer Hannes Schott

Das Format wird multimedial auf Sonntagsblatt.de präsentiert und über sämtliche Kanäle - Video, Audio, Podcast, Social Media - verbreitet. So sorgen wir für eine breite Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Das Format ist interaktiv: Kinder können ihre Fragen über das Sonntagsblatt stellen - und bekommen Antwort.

Der Podcast "Yascha spricht mit Pfarrer Hannes Schott" wird von der bayerischen Landeskirche unterstützt. Bei einem Pitch hat sich das Projekt gegenüber vielen anderen durchgesetzt - und gehört nun zu den zahlreichen MUT-Projekten, die eine finanzielle Unterstützung erhalten.

Start im Frühjahr 2023

Der neue Podcast wird im Frühjahr 2023 starten. Als Partner für das Projekt wurden Gemeinden vor Ort gewählt. Außerdem wird das Projekt unterstützt vom Amt für Gemeindedienst, Vernetzte Kirche und Radio Mainwelle in Bayreuth.

Wer schon eine Frage an Pfarrer Hannes Schott oder an Yascha hat, kann Micha Götz eine Mail schreiben.