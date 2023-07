Der Taubensee

Der Taubensee ist ein Bergsee im Chiemgau. Das Besondere an ihm ist, dass ein Teil in Bayern liegt und ein Teil in Tirol. Das bedeutet, man kann von einem Land is andere schwimmen.

Eine weitere Besonderheit des Sees ist, dass in ihm Krebse leben. Daher hat der See auch seinen Namen, denn früher wurden die Krebse in dieser Gegend "Dauben" genannt.

Die Wanderung hoch zum Taubensee fängt bei dem "Grenz Bär" an. Das erste Highlight für Kinder, denn das ist ein großer Bär aus Stein. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße fängt dann der Weg ein Stück weiter rechts an.

In der ersten Stunde läuft man über Wiesen und Felder und an ein paar Häusern vorbei. Es gibt auch einen kleinen Bach, an dem man sich erfrischen kann. Man muss über Weidengitter laufen und manchmal kann man auch Kühe sehen, die auf den Wiesen grasen.

Nach ungefähr einer Stunde läuft man dann in den Wald und es wird ein bisschen steiler. Über Steine, Äste und Wurzeln muss man teilweise ein bisschen klettern. Deshalb auch hier mein Tipp, eine Kraxe zu benutzen, wenn man Kleinkinder hat. Aber für größere Kinder ist das Klettern ein riesengroßer Spaß und eine schöne Abwechslung. Als ich ein Kind war, habe ich auf diesem Waldweg oft einen Ameisenhaufen und Fliegenpilze entdeckt.

Wenn man oben angekommen ist, kann man links oder rechts laufen. Links kommt man zum Taubensee und rechts dann zur Gaststätte. Meine Familie und ich haben immer Brotzeit mitgenommen, deswegen haben wir uns für links entschieden. Wenn man am See angekommen ist, läuft man links herum und dort sind viele Steine, auf denen man Pause machen kann.

Im Sommer kann man in dem See wunderbar baden. Falls man nicht baden gehen möchte, so wie meine Schwester und ich früher, gibt es eine andere super Beschäftigung. Denn in dem See gibt es ja Krebse, aber die bekommt man nicht einfach so zu sehen. Wir hatten immer etwas Schnur und Salami dabei. Die Salami haben wir dann an einem Ende der Schnur fest geknotet und ins Wasser hängen lassen. Wenn man dann die Salami in Ruhe lässt und wartet, kommen irgendwann die Krebse aus ihrem Versteck und essen die Salami. So konnten wir die Krebse sehen. Natürlich haben wir den Krebsen nichts getan, sondern sie nur beobachtet.

Auch für die Wanderung zum Taubensee braucht man ungefähr zwei Stunden. Wenn man aber in der Gaststätte etwas essen oder trinken möchte, dann rate ich auf jeden Fall, sich zuerst zu informieren, ob diese geöffnet hat. Derzeit hat sie montags geschlossen.