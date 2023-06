Die Osterglocke

Die Osterglocke gehört zu der Familie der Narzissen und wird auch Gelbe Narzisse genannt. Der Name der Osterglocke kommt daher, dass die Osterglocke in der Zeit um Ostern herum anfängt zu blühen und so aussieht wie eine Glocke.

Osterglocken werden oft als Symbol für Wiedergeburt und damit für die Stärke, den Tod und die Dunkelheit zu überwinden, gesehen. Eine Osterglocke zu verschenken, soll mit positiven Signalen verbunden sein.

Die Pfingstrose

Es gibt eine alte Legende, wie die Pfingstrose ihren christlichen Namen erhalten haben soll. Zu Jesu Zeiten soll in Galiläa eine Frau gelebt haben, mal wird sie Magdalena, mal Ruth genannt, die bei der Nachricht von seinem Tod in ihren Rosengarten gegangen und geweint haben soll. Als sie Tage später der Bericht seiner Auferstehung erreichte, soll sie erneut in ihren Rosengarten gelaufen sein und festgestellt haben, dass alle Sträucher mit Rosenblüten bedeckt waren, die jedoch keine Dornen hatten. Dies sollen die ersten Pfingstrosen gewesen sein: "Gott hat die Dornen fortgenommen und das Leid in Freude verwandelt."

Der deutsche Name der Pfingstrose setzt sich aus den Wörtern "Pfingsten" und "Rose" zusammen. Denn die Pflanze blüht zu Pfingsten und ähnelt einer Rose sehr, obwohl die Pfingstrose nicht zur Familie der Rosen gehört.

Pfingstrosen symbolisieren Geborgenheit und sollen mütterliche Liebe spenden. Außerdem werden sie in vielen Kulturen als Symbol für Liebe und Romantik gesehen.

Der Weihnachtsstern

Anfänglich wurde die Pflanze besonders unter dem Namen Poinsettia bekannt. Der amerikanische Botschafter in Mexiko Joel Roberts Poinsett nannte ihn so, als er den Weihnachtsstern entdeckte. Durch ihn wurde die Pflanze in den Vereinigten Staaten von Amerika Ende der 1920er Jahre bekannt.

Durch eine deutsche Zuwandererfamilie erhielt der Weihnachtsstern später seinen Namen. Denn die Familie wollte die Blume, welche in der Weihnachtszeit blüht, in der Vorweihnachtszeit verkaufen. Durch die sternförmig angeordneten Hochblätter entstand der Name "Weihnachtsstern". In Deutschland wird der Weihnachtsstern seit ungefähr 70 Jahren als Zimmerpflanze während der Weihnachtszeit angeboten.

Der Weihnachtsstern soll Liebe, Hoffnung und Wohlwollen symbolisieren und wird häufig in der Weihnachtszeit verschenkt, um Positivität und Weihnachtsfreude zu verbreiten.