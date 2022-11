"Everything Everywhere All at once" ist sicherlich einer der skurrilsten Filme des Jahres – und meine Empfehlung für einen dunklen Winterabend. Mit so viel Tempo, schrägen Geschichten und bizarren Ideen ist filmisch schon lange nicht mehr über den Sinn des Lebens nachgedacht worden. Zu Recht ist der Independent-Film zu den erfolgreichsten Streamingvideos des Jahres 2022 avanciert.

Die großartige Schauspielerin Michelle Yeoh verkörpert die gestresste Evelyn, die im alltäglichen Chaos zwischen Arbeit, Familie und Pflege ihres Vaters völlig die Orientierung verliert – und noch dazu ganz plötzlich in verschiedenen Paralleluniversen die Welt retten soll. Evelyn springt zwischen diesen Universen hin- und her und gibt uns Einblick in die unendlichen Versionen ihrer selbst – mal ist sie Kungfu-Kämpferin, mal eine berühmte Opernsängerin und woanders eine seltsame Frau mit nudelweichen Gummifingern.

Everythink Everywhere entfürt in Parallel-Universen

Die Regisseure Daniel Kwan und Daniel Scheinert, bekannt als "Daniels", haben ganz offensichtlich großen Spaß gehabt beim Drehen. Sie machen Anleihen an Martial-Arts-Kino und Tarantino, imitieren SciFi-, Trash- und Pornofilme und nehmen uns mit in einen furiosen Bilderwahnsinn. Ganz am Rande, aber doch elementar, geht es um große Fragen des Menschseins. Wie wir leben wollen und den Alltag genießen, wer wir sind und wie wir mit unseren Sehnsüchten und Ängsten umgehen, wie wir mit unserer Familie und unseren Freunden umgehen.

Ist alles egal? Oder hat alles einen Sinn? Für Evelyn ist klar: Sie muss sich engagieren. Wie sie die Geschichte dreht und schließlich dafür sorgt, dass beim Zuschauer die Tränen fließen, sei hier nicht verraten. Aber so viel steht fest: Everything Everywhere ist ein großartiger Versuch, uns den Sinn in unserem ganzen Chaos zurückzugeben. Und wie so oft sind es oft die kleinen Gesten, die großes Bewirken.

