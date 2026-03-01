2026 ist kein ideales Jahr für Brückentage-Strateg:innen. Gleich mehrere Feiertage fallen auf Wochenenden und sind damit für die Freizeitmaximierung verloren: Mariä Himmelfahrt (Sa, 15. August), Tag der Deutschen Einheit (Sa, 3. Oktober), Allerheiligen (So, 1. November) und der zweite Weihnachtsfeiertag (Sa, 26. Dezember).

Das hat Folgen. Während 2025 als Brückentage-Paradies in die Annalen eingehen dürfte bietet 2026 deutlich weniger Tage. Wer jedoch intelligent plant, verdoppelt seinen Urlaub dennoch: Aus 30 Urlaubstagen werden mehr als 60 freie Tage. Vorausgesetzt, man arbeitet in einer klassischen Fünf-Tage-Woche. Für Schicht- und Pflegepersonal, Einzelhandelsmitarbeiter:innen und alle außerhalb des Bürobetriebs gilt das nicht – Brückentage sind strukturell ein Privileg.

Brückentage 2026 optimal nutzen: Diese Zeitfenster bringen die meisten freien Tage

Diese verlängerten Wochenende lohnen sich in diesem Jahr besonders:

Neujahr und Heilige Drei Könige liegen bereits hinter uns – wer seinen Urlaubskalender 2026 jetzt noch in die Hand nimmt, startet mit Ostern : Karfreitag (Fr, 3. April) und Ostermontag (Mo, 6. April) ergeben ohne jeden Urlaubsaufwand vier freie Tage – das längste geschenkte Wochenende des Frühjahrs.

: Karfreitag (Fr, 3. April) und Ostermontag (Mo, 6. April) ergeben ohne jeden Urlaubsaufwand – das längste geschenkte Wochenende des Frühjahrs. Der Tag der Arbei t am 1. Mai, einem Freitag, schließt direkt an das reguläre Wochenende an: drei Tage frei , kein Urlaubstag fällig.

t am 1. Mai, einem Freitag, schließt direkt an das reguläre Wochenende an: , kein Urlaubstag fällig. Im Mai verdichtet sich der Kalender. Christi Himmelfahrt fällt auf Donnerstag, den 14. Mai: Ein einziger Brückentag am Freitag ergibt vier freie Tage .

fällt auf Donnerstag, den 14. Mai: Ein einziger Brückentag am Freitag ergibt . Nur elf Tage später folgt Pfingstmontag (Mo, 25. Mai) mit einem weiteren langen Wochenende .

(Mo, 25. Mai) mit einem weiteren . Und kurz darauf: Fronleichnam am Donnerstag, 4. Juni – wieder ein Brückentag am Freitag, wieder vier freie Tage . Drei Feiertage in drei Wochen – der Mai ist strukturell der stärkste Monat des Jahres.

am Donnerstag, 4. Juni – wieder ein Brückentag am Freitag, wieder . Drei Feiertage in drei Wochen – der Mai ist strukturell der stärkste Monat des Jahres. Der Dezember beschließt das Jahr versöhnlich. Der erste Weihnachtsfeiertag fällt auf einen Freitag (25. Dezember): drei Tage Wochenende , ohne einen einzigen Urlaubstag anzutasten.

fällt auf einen Freitag (25. Dezember): , ohne einen einzigen Urlaubstag anzutasten. Und eine Woche später wiederholt sich das Ganze mit Neujahr, ebenfalls ein Freitag, schenkt noch einmal drei freie Tage ohne Urlaubsaufwand.

Ferien clever nutzen: Mehr Freizeit für Familien 2026

Wer Kinder hat, denkt nicht in einzelnen Brückentagen, sondern in Ferienblöcken. 2026 lohnen sich besonders zwei Fenster.

Die Osterferien laufen vom 30. März bis 10. April. Karfreitag und Ostermontag fallen in diesen Zeitraum. Wer die verbleibenden acht Werktage als Urlaub einträgt, erhält 14 freie Tage am Stück – fast zwei Wochen für acht Urlaubstage.

laufen vom 30. März bis 10. April. Karfreitag und Ostermontag fallen in diesen Zeitraum. Wer die verbleibenden einträgt, erhält am Stück – fast zwei Wochen für acht Urlaubstage. Ähnlich effizient: die Pfingstferien vom 26. Mai bis 5. Juni. Pfingstmontag und Fronleichnam überschneiden sich mit dem Ferienzeitraum. Auch hier genügen acht Urlaubstage für 14 freie Tage.

Sommerferien (3. August bis 14. September) und Herbstferien (2. bis 6. November) bieten keinen nennenswerten Brückentage-Effekt.

Den bemerkenswertesten Familienbonus bieten die Weihnachtsferien, die vom 24. Dezember bis 8. Januar reichen. Drei Feiertage liegen im Ferienzeitraum: der erste Weihnachtsfeiertag (Fr, 25. Dezember), Neujahr (Do, 1. Januar) und – exklusiv für Bayern – Heilige Drei Könige (Mi, 6. Januar). Wer neun Urlaubstage einsetzt, kommt auf 18 freie Tage.

Fast drei Wochen Jahresausklang für den Preis von neun Urlaubstagen: die beste Familienkombination des Jahres.

Alle Angaben beziehen sich auf den Freistaat Bayern und eine Montag-bis-Freitag-Beschäftigung mit 30 Tagen Jahresurlaub. Ferientermine basieren auf den offiziell bestätigten Daten des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.