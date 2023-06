Der Landesfeuerwehrverband Bayern mahnt angesichts der aktuell trockenen und heißen Witterung ein umsichtiges Verhalten in Wald und Wiesen an. "Ein falsch abgestelltes Auto kann fatale Folgen haben", sagte der Fachbereichsleiter Vorbeugender Brandschutz, Jürgen Weiß, dem Sonntagsblatt in München. Heiße Auspuffrohre oder Katalysatoren könnten im trockenen hohen Gras in kürzester Zeit Brände auslösen.

"Der wesentliche Faktor bei Wald- und Wiesenbränden ist der Mensch."

Achtloser Umgang sei der Auslöser

Zwar lösten immer auch wieder technische Defekte an land- und forstwirtschaftlichen Maschinen Brände in Wäldern und auf Feldern aus. In den allermeisten Fällen aber seien es achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder ein sonstiger achtloser Umgang mit Funken und Feuern, erläuterte Weiß:

"Deshalb gilt in allen Wäldern von März bis Ende Oktober absolutes Rauch- und Feuerverbot."

Eher unwahrscheinlich sei indes, dass durch Glasscherben Brände entstehen: "Da müsste viel zusammenkommen, die Gefahr geht da gegen null."

Schnelles Handeln in Bayern

Die durch Wald- und Feldbrände entstehenden Schäden seien in Bayern relativ gering. "Das liegt aber vor allem auch daran, dass Deutschland insgesamt stark besiedelt ist", sagte Weiß. Das bedeutet: Auch in vermeintlich abgelegenen Regionen blieben Brände selten lange unentdeckt und die Feuerwehren könnten jeweils zeitnah eingreifen. Zudem ordneten die Bezirksregierungen in den Sommermonaten regelmäßig Überwachungsflüge an.