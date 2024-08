Sucht

Wenn Menschen mit geistiger Behinderung suchtkrank werden

Eine Suchterkrankung kann jeden treffen. Auch Menschen mit geistiger Behinderung können abhängig werden. Sabine Schmidt, Einrichtungsleiterin bei der Caritas-Suchtfachambulanz Dillingen, will am 13. Juni bei einer Online-Fachtagung der Bayerischen Akademie für Suchtfragen über ihre Erfahrungen in der Suchtberatung von Menschen mit geistigem Handicap sprechen.

