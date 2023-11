Die "Freunde Abrahams", ein kleiner Verein für interreligiösen Dialog, lädt am Ewigkeitssonntag (26. November) zu einem Schweigemarsch mit Lichtern.

Peter Marinkovic ist Dekan im evangelischen Prodekanat München-Ost und Vorstandsmitglied der "Freunde Abrahams". Ein Gespräch über schwierige Bündnisse und die Kraft gemeinsamen Schweigens.

Warum veranstalten die "Freunde Abrahams" als relativ kleiner Verein den Weg der Stille ohne Bündnispartner?

Marinkovic: Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Frage von Friedensgebeten und Solidaritätskundgebungen zumindest in München vermintes Terrain ist. Wenn man den einen einlädt, schließt man den anderen schon aus. In diese Gemengelage wollen wir nicht hinein. Wir hören aber in unseren Gemeinden, dass viele Menschen ihrer Trauer über den schrecklichen Terror der Hamas und seine fürchterlichen Auswirkungen und ihrer Trauer über die anderen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt Ausdruck verleihen möchten.

Dem möchten wir mit dem Schweigemarsch einen Raum geben, ohne uns von anderen Gruppierungen vereinnahmen zu lassen. Wir freuen uns aber, wenn möglichst viele unsere Einladung über ihre Kanäle teilen.