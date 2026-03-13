"Gen Z ist konservativer als die ältere Generation: Jeder dritte Gen-Z-Mann will, dass seine Frau ihm gehorcht." So oder so ähnlich lautet derzeit fast jede Schlagzeile zur neuen Meinungsumfrage von Ipsos anlässlich des Weltfrauentags 2026.

Vor einer Woche veröffentlichte das Marktforschungsinstitut die Ergebnisse zum Thema Gleichstellung – und diagnostizierte prompt einen Generationskonflikt: "61 Prozent der Gen-Z-Männer finden, dass in Sachen Gleichstellung im eigenen Land schon genug getan wurde. Bei den männlichen Babyboomern sind es 49 Prozent", heißt es in der Pressemitteilung.

Weiter: "Die Gleichstellung von Frauen wurde so weit gefördert, dass nun Männer diskriminiert werden – dieser Ansicht stimmen 57 Prozent der Gen-Z-Männer zu, aber nur 42 Prozent der männlichen Boomer." Und schließlich kulminiert alles in dem Satz, der seither durch Feeds rauscht und Titelzeilen schmückt: "Fast jeder dritte Gen-Z-Mann (31 Prozent) ist der Meinung, eine Ehefrau sollte ihrem Ehemann immer gehorchen."

Warum die Ipsos-Zahlen perfekt ins Mediennarrativ passen

Das Redaktionsgeschäft nennt so etwas einen Glückstag. Kein Wunder, dass die Studie ein Lauffeuer an Medienbeiträgen ausgelöst hat. Der Bruch mit der Erwartung erzeugt Aufmerksamkeit – und er fügt sich nahtlos in andere derzeit florierende Erzählungen: dass Jüngere erschreckend häufig die AfD wählen, dass die Gen Z keinen Alkohol mehr trinkt und nicht mehr feiern geht, kurz: dass sie plötzlich erstaunlich bieder wirkt.

Die zugrunde liegende Vorannahme lautet: Gen Z ist woke, feministisch, inklusiv und tendenziell links-grün. Wird diese Erwartung gebrochen, entsteht maximale Aufmerksamkeit.

Doch eigentlich geht es um mehr als nur eine Umfrage. Die Zahlen berühren kulturelle Konfliktlinien, die tiefer reichen als jede einzelne Erhebung: Gleichstellung, Patriarchat, die Frage, ob die Jungen tatsächlich reaktionärer sind als ihre Eltern – oder ob wir das nur glauben wollen.

Umso erstaunlicher ist, was in der medialen Wiedergabe der Studienergebnisse weitgehend fehlt: kritische Distanz. Kaum Rückfragen, kaum Vorbehalte, kaum nachdenkliches Innehalten. Die Befunde werden nicht geprüft, sie werden weitergereicht.

Stattdessen werden Gründe gesucht für den "Rückschritt" – Expert:innen befragt, die erklären, was all das mit Rollenbildern, sozialem Druck, Identitätskonflikten und sozialen Medien zu tun haben könnte.

Die Antwort steht fest, bevor die Frage gestellt wurde. In der Wissenschaft würde man hier von einem Bestätigungsfehler sprechen. Kurz: einen Denkfehler. So wird die Annahme – die Gen Z ist konservativer als gedacht – so lange wiederholt, bis sie sich wie eine Tatsache anfühlt.

Selbstselektion und Non-Response-Bias: Wer wurde wirklich befragt?

Dabei gibt es durchaus Gründe, die Ipsos-Ergebnisse methodisch zu hinterfragen. Die Umfrage basiert auf einer Panel-Befragung, über die Online-Plattform Global Advisor – das globale Opt-in-Panel von Ipsos. Wer hier befragt wird, hat sich bereits freiwillig registriert. Fachleute nennen das Selbstselektion – und sie birgt ein klassisches Verzerrungsproblem:

Wer sich für ein Meinungspanel einträgt, hat vermutlich bereits eine stärkere Meinung und ein höheres Mitteilungsbedürfnis. Die Stillen, die Gleichgültigen, die Unentschiedenen fehlen. In der Methodenlehre heißt dieses Phänomen Non-Response-Bias: Die Antwortenden unterscheiden sich systematisch von jenen, die nicht antworten.

Gemessen wird also nicht die Meinung einer Generation – sondern die Meinung derjenigen, die sich für solche Umfragen registrieren.

Repräsentativ sind die Ergebnisse damit allenfalls für die Nutzer:innen dieses Panels. Ipsos räumt das selbst ein: Nur in 16 der 29 befragten Länder sei die Internetdurchdringung hoch genug, um die Stichprobe überhaupt als repräsentativ zu betrachten. Dennoch wird in der Berichterstattung aus dem Durchschnitt von 29 Ländern kurzerhand "die Gen Z weltweit". Eine globale, scheinbar homogene Kohorte.

Provokative Fragen statt neutraler Messung

Doch nicht nur die Methode, auch die Fragen selbst verdienen einen zweiten Blick. Sie tragen bereits einen vorgeprägten Deutungsrahmen in sich – ohne ihn zu benennen oder durch Kontextfragen abzufedern.

Die Formulierungen sind normativ: Begriffe wie "genug" oder "Gleichstellung" bei der Frage, ob genug für die Gleichstellung getan worden sei, werden nicht definiert. Was bedeutet "genug" getan? Gemessen woran? Solche Fragen laden zur Projektion ein. Sie messen weniger eine Haltung als eine Reaktion.

Besonders deutlich wird das bei der Aussage, eine Ehefrau solle ihrem Ehemann "immer gehorchen" – im englischen Original: "obey". Das ist keine nüchterne Erhebungsfrage, sondern eine Provokation. Eine extreme Formulierung, die starke Gefühle auslöst, aber wenig darüber aussagt, wie Menschen tatsächlich über Geschlechterrollen denken.

Hinzu kommt: In religiös geprägten Gesellschaften – die Studie umfasst Länder wie Indonesien oder die Türkei – trägt der Begriff "obey" eine andere kulturelle Konnotation als in säkularen westlichen Milieus. Was dort Ausdruck religiöser Normen sein kann, wird hier schnell als gesellschaftlicher Backlash gelesen.

Und schließlich gibt es keinen Hinweis darauf, dass dieses Item in früheren Erhebungswellen stabil gemessen wurde. Für einen belastbaren Trendvergleich – und genau als solcher wird der Generationsvergleich präsentiert – wäre das jedoch zentrale Voraussetzung.

Priming, Framing und Konsistenz: Wie Umfragen Antworten beeinflussen

Ein weiteres methodisches Problem liegt in der Struktur der Fragen selbst. Darauf weist etwa die Politikwissenschaftlerin und Ökonomin Jo Lücke hin, die sich in ihrer Bildungsarbeit beispielsweise auf Instagram regelmäßig mit der methodischen Einordnung solcher Umfragen beschäftigt.

Einzelaussagen – zustimmen oder ablehnen – sind ein verbreitetes Instrument, um Einstellungen zu messen. Wer jedoch komplexe Haltungen zu Geschlechterrollen erfassen will, braucht mehrere aufeinander abgestimmte Fragen, die sich gegenseitig kontrollieren und absichern. Genau das fehlt hier.

Stattdessen bleibt es bei isolierten Aussagen ohne Kontext – und das hat Folgen. In der Umfrageforschung ist gut dokumentiert, wie stark Reihenfolge und Formulierung von Fragen Antworten beeinflussen können:

Priming – frühere Fragen aktivieren bestimmte Gedanken und färben die Antworten auf spätere. Consistency Bias – Menschen neigen dazu, konsistent zu antworten, auch wenn ihre tatsächliche Haltung widersprüchlicher ist, und Framing – Themen werden in einem bestimmten Konfliktfeld verankert, bevor die eigentliche Frage überhaupt gestellt wird.

Wer also zunächst gefragt wird, ob Gleichstellung bereits erreicht sei, denkt beim nächsten Item bereits in diesen Kategorien. Man könnte sagen: Die Studie misst nicht nur Einstellungen – sie prägt sie mit.

Generationseffekt oder Altersunterschied?

Besonders problematisch ist schließlich das zentrale Fazit der Studie: Es gebe deutliche Generationsunterschiede. Und das ist nicht das erste Mal – schon die Vorjahresstudie lieferte einen ähnlichen Befund: Männer der Gen Z und der Millennials hielten einen Vater, der zu Hause bei seinen Kindern bleibt, häufiger für weniger maskulin als ältere Generationen.

Doch eine einzelne Querschnittsumfrage kann keine Generationseffekte nachweisen. Was sie misst, könnten ebenso gut Alterseffekte sein. Wer mit zwanzig noch keine Kinder hat, denkt über Vaterschaft anders als jemand mit fünfzig, der diese Lebensphase längst hinter sich hat. Um echte Generationseffekte zu belegen, bräuchte es Längsschnittdaten – also dieselben Menschen über Jahre hinweg befragt. Repräsentativität wiederum lässt sich nicht allein mit ausreichender Internetdurchdringung begründen.

Die Studie ist daher eher ein Stimmungsbild zu einzelnen Reizthemen als eine belastbare Analyse von Rollenbildern und Generationenkonflikten. Fragen danach, ob Gleichstellung "zu weit gegangen" sei oder Männer benachteiligt würden, erfassen vor allem, wie Befragte auf zugespitzte Aussagen reagieren – nicht unbedingt, wie ihre grundlegenden Überzeugungen aussehen.

Dieser Unterschied wird in der Berichterstattung erstaunlich selten thematisiert.

Hinzu kommt: Ipsos ist keine wissenschaftliche Institution, sondern ein börsennotiertes, kommerzielles Marktforschungsunternehmen. Die Ergebnisse sind keine wissenschaftliche Analyse – und dieser Unterschied ist nicht trivial, wenn daraus gesellschaftspolitische Thesen wie "Gen Z will Gehorsam" abgeleitet werden.

Der Mechanismus dahinter ist leicht zu erkennen: Viral gehende Schlagzeilen erzeugen Backlinks, Reichweite und Sichtbarkeit – und Sichtbarkeit ist das Geschäftsmodell. Unternehmen aus Werbung und Konsumgüterbranche beauftragen Ipsos mit tiefergehenden Analysen zur Gen Z, andere Kund:innen mit maßgeschneiderten Umfragen.

Die Studie zum Weltfrauentag ist also auch ein Marketinginstrument. Der strukturelle Anreiz liegt auf der Hand: Wer auffällige, zitierbare, viral gehende Ergebnisse produziert, wird häufiger beauftragt. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung des Geschäftsmodells.

Vielleicht stimmt es ja. Vielleicht ist die Gen Z konservativer, als viele angenommen haben. Belegen kann es diese Studie allerdings nicht.