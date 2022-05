Die gesundheitliche Versorgung und medizinische Ausbildung in Deutschland muss laut der Expertin Christina Haubrich mehr Rücksicht auf die konkreten Bedürfnisse von Männern und Frauen nehmen.

Herzinfarkt: Sehr unterschiedliche Symptome bei Frauen und Männern

Gesundheit und Krankheitsbilder seien je nach Geschlecht sehr unterschiedlich, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag und gelernte Krankenschwester im Gespräch mit dem Sonntagsblatt. Als Beispiel nannte sie den Herzinfarkt, der bei Männern und Frauen unterschiedliche Symptome hervorrufe.

Männer klagten über Schweißausbrüche, Todesangst, Engegefühl in der Brust oder darüber, dass die Schmerzen in den linken Arm ausstrahlten, sagte Haubrich. Dies seien die "klassischen" Symptome, die auch in der Bevölkerung bekannt seien - die aber nicht unbedingt auf Frauen zutreffen.

Haubrich sagte:

"Bei Frauen können zum Beispiel auch Beschwerden im Magen-Darm-Bereich wie Übelkeit und Erbrechen, strenggenommen sogar alle Schmerzen oberhalb des Bauchnabels, auf einen Herzinfarkt hinweisen."

Das hätten viele Frauen und auch Mediziner nicht unbedingt sofort auf dem Schirm.

Frauen werden bei Herzinfarkt seltener reanimiert

Studien belegten, dass Frauen mit Herzinfarkt daher deutlich seltener reanimiert würden als Männer, sagte Haubrich. Neben dem Herzinfarkt gebe es viele weitere Beispiele, wie unterschiedlich Männer und Frauen auf Krankheiten reagierten und wie unterschiedlich sie behandelt würden. Es gebe zum Beispiel auch einige Männer mit Brustkrebs, der allgemein als "Frauenkrankheit" angesehen werde.

Viele Gynäkologen wollten oder könnten betroffene Männer aber nicht behandeln, weil sie zu wenig Erfahrung mit Brustkrebs bei Männern haben. Auch Medikamente hätten bei Männern und Frauen unterschiedliche Wirkungen und Nebenwirkungen.