Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 kamen in Deutschland mehr als 180 Menschen ums Leben: 135 in Rheinland-Pfalz und 49 in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 800 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Ganze Orte wurden zerstört, Häuser, Betriebe, Infrastruktur und öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser und Kultureinrichtungen beschädigt.

In Nordrhein-Westfalen sind über 180 Kommunen mit rund 20.000 Privathaushalten und 7.000 Unternehmen betroffen, besonders die Orte Hagen, Erftstadt und Euskirchen. Rheinland-Pfalz zählt 65.000 privat Betroffene und 3.000 Unternehmen. Vor allem im Ahrtal richtete die Flut schwere Verwüstungen an: Etwa 17.000 Menschen verloren ihren gesamten Besitz. Auch in der Eifel wurden Orte wie Schleiden und Bad Münstereifel von den Wassermassen zerstört.

Laut des Rückversicherers Münchener Rück verursachte das Unwetter Schäden in Höhe von 46 Milliarden Euro, davon allein 33 Milliarden Euro in Deutschland. Damit ist die Flut die teuerste Naturkatastrophe, die je in Deutschland und Europa verzeichnet wurde.

Für den Wiederaufbau stellen Bund und Länder gemeinsam bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Anträge können seit September 2021 gestellt werden. Privatleute bekommen Unterstützung in Höhe von bis zu 80 Prozent der Wiederaufbaukosten. Allerdings gibt es Kritik an dem komplizierten Verfahren, das nur online zugänglich ist, und an den anfangs langen Bewilligungszeiten.

In Nordrhein-Westfalen wurden bis zum 1. Juli 1,6 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfen bewilligt. In Rheinland-Pfalz lag der Betrag bei bislang 540 Millionen Euro. Hilfsorganisationen zufolge wird der Wiederaufbau noch einige Jahre dauern. Das liegt unter anderem am Personal- und Materialmangel in den betroffenen Gebieten. Auch eine psychosoziale Betreuung ist weiterhin nötig.

Die Katastrophe rief in Deutschland eine große Hilfs- und Spendenbereitschaft hervor: So verzeichnete etwa das Hilfsorganisationen-Bündnis "Aktion Deutschland hilft" die Rekordsumme von 282,2 Millionen Euro, bei der Diakonie Katastrophenhilfe RWL gingen 43,3 Millionen Euro ein. Tausende Menschen halfen in den betroffenen Regionen bei den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten.

Auslöser für stundenlangen Starkregen und Sturzfluten und die dadurch überquellenden Flüsse, Nebenarme und Bachläufe war das Tiefdruckgebiet Bernd, das tagelang über Mitteleuropa festhing. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge werden Extremwetterereignisse wie Überflutungen, aber auch Dürren durch den Klimawandel häufiger.