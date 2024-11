Nürnberg (epd). Im Jahr 2022 hat fast ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen (18,8 Prozent) unter 15 Jahren in Deutschland in einem armutsgefährdeten Haushalt gelebt. Betroffen seien vor allem Kinder in Alleinerziehenden-Haushalten, mit Migrationshintergrund, mit drei oder mehr Geschwistern und aus Ostdeutschland gewesen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit.