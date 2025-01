Am 15. Februar sind Singles – einschließlich Alleinlebender, Geschiedener und Verwitweter – eingeladen, den Ehrentag der Singles mit einem "Dinner for One & Co" zu begehen. Zum sechsten Mal ruft das Netzwerk Solo&Co, das sich an christliche Singles richtet, dazu auf, diesen Tag durch ein gemeinsames Abendessen zu feiern. Das Event kann zu Hause, in Gaststätten oder Gemeindehäusern stattfinden.

In Anlehnung an das bekannte Silvester-Event "Dinner for One" bietet das Netzwerk eine Gelegenheit, sowohl offline in kleinen Gruppen als auch online mit Singles aus anderen Ländern in Kontakt zu treten. "In Kleingruppen und über interaktive Begegnungen lässt sich Einsamkeit besser überwinden", erklärt Marion Heigl, Leiterin der Geschäftsstelle von Solo & Co. "Jetzt ist die Chance, zusammen zu essen, zu reden und zu vernetzen – weltweit."

Interessierte können sich unter www.soloundco.net für das Event anmelden und selbst Gastgeber*innen für andere Singles werden.