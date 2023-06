"Singles haben eigene Anliegen, Themen und Bedürfnisse."

Warum gibt es auf dem Kirchentag ein spezielles Angebot für Singles?

Andrea König: Der Kirchentag ist eine Großveranstaltung, zu der auch viele Singles anreisen. Für manche ist das eigene Singlesein kein Thema, für andere schon. Die Zahl der Singles in Deutschland steigt ja stetig an. Singles haben eigene Anliegen, Themen und Bedürfnisse. Es ist wichtig, dass sie Raum und Gehör finden, wenn sie das möchten. Wir bieten eine Anlaufstelle für alle Singles, die auf dem Kirchentag unterwegs sind. Gleichzeitig wollen wir einladen zu Austausch und Gesprächen. Singlesein ist eine gesellschaftliche Realität. Viele fühlen sich nicht wertgeschätzt, nicht mit ihren Anliegen wahrgenommen und teilweise sogar diskriminiert - auch in den Kirchengemeinden. Darum ist es wichtig, dass es zu einem Zentrum für Familie und Kinder auch ein eigenes Angebot für Singles gibt.

Was wird angeboten und was ist das Ziel dabei?

Beim Kirchentag bieten wir einen täglichen spirituellen Zwischenstopp an. Von Donnerstag bis Samstag um 13.30 Uhr wird es dieses Angebot im Zentrum Geschlechtervielfalt und Regenbogen im Gemeinschaftshaus Langwasser geben. Singles bieten gemeinsam mit uns aus dem "forum frauen" und "forum männer" im afg und dem Genderzentrum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) einen spirituellen Impuls an. Im Anschluss gibt es bei einem kleinen Snack die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Nach dem Eröffnungsgottesdienst wird es beim Abend der Begegnung mitten in der Innenstadt einen Singles-Stammtisch geben. Hier gibt es eine AnsprechBAR mit Imbiss, Getränken und Infomaterialien. Die Werbekampagne "Besser zusammen Single" wird vorgestellt und eine eigene App für Singles, die sich in der Kirche vernetzen wollen. Das Ziel ist, Singles mit ihren eigenen Anliegen, Wünschen, Ideen und Interessen zusammenzubringen, ihnen Raum und Möglichkeiten zu geben und sie zu unterstützen.

Die Church of England hat gerade beschlossen, Singles mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Was halten Sie davon und wie weit sind wir, was das angeht, hier in der evangelischen Kirche?

Die Kirche von England hat über eine Kommission ein neues Strategiepapier erarbeitet, das Ende April als offizielle kirchliche Verlautbarung unter dem Titel "Love matters" (dt. "Liebe zählt") veröffentlicht wurde. Singles werden darin Familien und Paaren absolut gleichgestellt und gewürdigt. Das ist bisher beispiellos im kirchlichen Bereich und wirklich eine richtig tolle Botschaft, die die Kirche von England damit aussendet. Wir sind mit unserer Initiative "Singles und Kirche" in der ELKB schon auf einem sehr guten Weg und in Deutschland tatsächlich auch Vorreiter. Die Entwicklungen in England geben uns nochmals einen Schub und Ideen, wie wir weiter voran gehen können, um in Zukunft eine Single-freundliche Kirche zu sein. Wir wollen Jesu eigenes Single-Sein als Anlass nehmen, um es zu feiern und es nicht geringer zu achten als Lebensweisen in Paarbeziehungen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe für alle.