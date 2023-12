Anthipi Mitacou, die Bereichsleiterin des Campus, freut sich jedes Jahr über die zahlreichen Besucher. "Es ist einfach toll, dass der Markt mittlerweile so beliebt ist. Außerdem ist es eine sehr gute Gelegenheit ist, die Menschen, die hier arbeiten und die hier Maßnahmen absolvieren, kennenzulernen.“ Die Diakonie am Campus ist eine Tochtergesellschaft der Diakonie Hochfranken mit Sitz am Südring in Hof (Lernhof). Hier können Jugendliche mit Förderbedarf eine Ausbildung im Berufsbildungswerk machen, dort lernen, leben und wohnen. Es gibt eine eigene Berufsschule, einen Jugendhilfebereich und viele Werkstätten, die ihre Leistungen für jedermann anbieten.

Ein großes Standbein des Campus ist das Berufsbildungswerk, das zweite ist die Jugendhilfe im Berufsbildungswerk. "Wir bilden in 40 Ausbildungsberufen aus, ein großer Bereich ist aber auch die Jugendhilfe, da nehmen wir Jugendliche ab 14 Jahren auf.“ Die Mitarbeiter und Teilnehmer der Diakonie am Campus gestalten die Stände gemeinsam, bauen auf, verkaufen und kümmern sich um die Besucher.

Über 5000 Besucher waren es im vergangenen Jahr. Die Vielfalt macht den Markt einfach einzigartig. Es gibt mittelalterliche Schaukämpfe, beeindruckende Feuershows oder auch Ritterdarbietungen. Für die jüngsten Gäste steht ein mittelalterliches Karussell oder eine Kinderschmiede bereit außerdem gibt es die Möglichkeit sich schminken zu lassen. Hier gibt es nichts von der Stange Auch bei Essen und Trinken unterscheidet sich der Markt von anderen Märkten. Selbstverständlich können die Besucher Met probieren, wie es für einen echten mittelalterlichen Markt gehört. Sogar die Bratwurst hat eine einzigartige Rezeptur, die in enger Zusammenarbeit mit einer örtlichen Metzgerei entwickelt wurde. Neben Met und Bratwurst erwarten die Gäste Flammkuchen, herzhafte Rinderfetzen sowie Glühwein und Kinderpunsch. Die Verkaufsstände auf dem Markt bieten zudem eine breite Palette kunsthandwerklicher Produkte. Für Mitacou ist es wichtig, "dass die Stände, die hier Waren verkaufen, diese auch selbst produzieren.“ Also keine Massenware, wie bei vielen anderen Weihnachtsmärkten in der Region. "Auch unsere Metallwerkstatt ist mit dabei und präsentiert ein selbst kreiertes Räuchermännchen, während unsere Gärtnerei eine Auswahl an Pflanzen anbietet." Man merkt Anthipi Mitacou an, sie ist begeistert von "ihrem" Adventsmarkt. Sie selbst wird am Wochenende am Glühweinstand ausschenken, selbstredend auch nicht einfach den normalen gekauften Glühwein aus der Flasche, sondern ein Glühwein mit eigener Rezeptur. "Aber die wird natürlich nicht verraten", lacht sie.

Der Mittelalter Adventsmarkt am Diakonie Hochfranken Campus öffnet seine Pforten am Samstag von 13 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr