Der Advent beginnt früh dieses Jahr. Und ich möchte fast sagen: Unpünktlich! Er hat nämlich eigentlich am 1. Dezember anzufangen. Gleichzeitig mit dem Adventskalender. Und, fast noch wichtiger, pünktlich zu meinem Geburtstag!

Kerzen auf dem Geburtstagskuchen und dem Adventskalender

Wahrscheinlich war das noch gar nicht sehr oft in meinem Leben so, dass ich am Sonntag, den 1.Dezember auch den 1.Advent feiern konnte, aber wenn es so war, dann fand ich es einfach perfekt: Da brennen Kerzen auf meinem Geburtstagskuchen und daneben steht der Adventskranz, an dem ich die erste Kerze anzünden kann. Und an der Schrankwand im Wohnzimmer hängt der Adventskalender, den meine Eltern für mich befüllt haben. Ich packe die Geschenke aus und fühle mich überreich beschenkt, als ich auch noch das erste Türchen öffnen darf. Nochmal Schokolade. Draußen schneit es. Ich bin im Schlafanzug. Alles perfekt.

Genauso ist es wahrscheinlich niemals gewesen. Aber in meinem Herzen gibt es diese perfekte Situation, diesen Moment, wo alles zusammenpasst. Ich glaube, es ist wichtig, solche wunderbaren Tage der Vergangenheit im Herzen zu bewahren. Und es macht gar nichts, wenn man sie sich ein bisschen schöner schummelt, als sie waren.

Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit

Für gewöhnlich brennen sich all die Enttäuschungen, die Schmerzen und Verluste unseres Lebens tief genug in unsere Seele ein. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass uns die allzu perfekten Erinnerungen etwas vorgaukeln könnten. Im Gegenteil: Sie symbolisieren etwas von der Sehnsucht nach Wärme, Heil-sein und Geborgenheit, die in jedem Menschen wohnt.

Diese Sehnsucht sieht immer anders aus, aber immer hat sie so etwas wie ein Vorbild: So soll es sein. So fühlt sich für mich Glück an. Bei mir riecht es nach Schokoladenkuchen, dem Kaffee meiner Eltern, nach Tannenzweigen und Kerzenwachs. Und es klingt nach Tochter Zion.

Erinnerungen an das Glück tragen uns durch die Montagmorgende und all die anderen noch viel anstrengender Zeiten unseres Lebens. Das ist gut. Schwierig wird es aber, wenn ich das Gefühl habe, ich warte schon ewig darauf, dass sich das Leben endlich mal wieder leicht und richtig anfühlt.

Das war in den letzten Wochen so und ich stecke noch mittendrin. Das ist also kein rückblickender Text mit der Aussage "und dann wurde doch noch alles gut, wie gut, dass ich Geduld hatte!"

Perfektes Timing fehlt oft im Leben

Stattdessen habe ich also über meine Sehnsucht nach dem Glück nachgedacht und festgestellt, dass mir dieses perfekte Timing von Geburtstag, Advent und Dezemberanfang auch sonst im Leben fehlt: Wenn es doch immer im Leben so wäre, dass ich genau wüsste, wann das Leben endlich wieder süß schmeckt, wann es Geschenke gibt, wann endlich der richtige Moment ist für das, was ich mir wünsche:

Aber das, was mir besonders wichtig ist, scheint keine Rücksicht darauf zu nehmen, was ich für den besten Zeitpunkt dafür halte. Es kommt dann, wenn ich zwar warte, aber nicht damit rechne. Ich finde es schrecklich, nicht zu wissen, wann für was der richtige Moment ist. Wann muss ich handeln, Entscheidungen treffen, mich reinhängen ins Leben? Und wann sollte ich mich zurücklehnen, durchatmen, die Augen schließen und abwarten? Ich blättre durch meinen Kalender, aber da steht auch nicht, wann das Glück vor der Tür steht. Und noch dazu: Würde ich es überhaupt erkennen, wenn es da wäre?

Es gibt im Leben kein perfektes Timing. Und es ist wahrscheinlich gut, sich das irgendwann einzugestehen. Denn eigentlich macht es das Leben leichter, wenn wir nicht ständig das Gefühl haben, den besten Zeitpunkt schon verpasst zu haben. Schließlich wären wir ja sonst ständig in der Warteposition auf eben diesen richtigen Zeitpunkt. Und was wäre dann mit all den anderen Tagen im Jahr? Völlig glücklos?

Advent ist nicht nur eine Wartezeit auf Weihnachten

Der Advent ist - das liest man ja oft - eine Wartezeit. Aber ich glaube, er ist eben nicht einfach eine Wartezeit auf Weihnachten. Er ist eigentlich die beste Möglichkeit, ALLE Wartezeiten unseres Lebens in diese vier Wochen am Ende des Jahres zu packen: Das Nachdenken und Überlegen über unsere Hoffnungen und Wünsche, die Aufregung. Und vielleicht auch die Enttäuschung darüber, dass manchmal auch das Warten nicht hilft: Nicht immer steht am Ende einer Wartezeit auch das Glück.

Es geht nicht immer gut aus. Manchmal zerschlagen sich meine Hoffnungen und alles, wofür ich gearbeitet habe, rieselt mir durch die Finger. Ich kann es nicht festhalten und das, was mir bleibt, ist doch wieder das Warten auf das Glück. Und während ich warte, während ich warte, dass Sonntag ist und der der 1.Advent und gleichzeitig mein Geburtstag, wärme ich meine Hände am unpünktlichen Glück meines Lebens. Denn das gibt es auch, sogar noch sehr viel öfter als das große, pünktliche, perfekte Glück.

Das unpünktliche Glück im Leben

Beides hat seinen Platz. Die Hoffnung auf das Heil-werden und Geborgen-sein, aber auch das sich-Einfinden im unperfekten Hier und Jetzt. Wo der Adventskranz erst kurz vor dem zweiten Advent fertig ist, weil ich vergessen habe, Kerzen zu kaufen. Ich bin so dankbar für all das unpünktliche Glück in meinem Leben: Ihm verdanke ich mein drittes Kind und diesen Blog. Ihm verdanke ich eine beste Freundin aus den weiten Welten des Internets und auch die Hoffnung, dass ich auch ohne das perfekte Timing ein ziemlich schönes Leben haben kann.

Ich darf aufhören zu warten. Ich darf aufhören, mich zu fragen, ob ich den besten Zeitpunkt schon verpasst habe. Denn es gibt ihn nicht. Es gibt nur mich und das Leben. Und Gott, der die Hoffnung auf Heil-werden und erlöst-sein nicht ausgehen lässt in mir.

"Seht auf und erhebt eure Häupter!",

heißt es am zweiten Advent. Weil sich Eure Erlösung naht.

Ja, sie naht sich. Immer wieder. In jedem Advent und Dein ganzes Leben lang. Sie ist Dir nahe. So nahe, dass sie Dich traurig und glücklich zugleich macht. Du musst nicht warten, aber Du darfst hoffen.