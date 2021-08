Alpenverein: Neue Sektion für gläubige Bergsteiger

Der Glaube prägt Daniel Jägers Alltag: Der Gründer der neuen Alpenvereinssektion "Gipfelkreuz" war Betriebswirt beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung und arbeitet nun als Erlebnispädagoge beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM).

Er absolviert zudem ein Fernstudium der Theologie an der Uni Greifswald mit dem Ziel, Pfarrer zu werden. Außerdem ist er Bergsteiger und in seiner Freizeit am liebsten in den Bergen unterwegs.

Christliche Bergsteiger: Loblied am Gipfel

Genau an dieser Schnittstelle spürt Jägers manchmal ein leichtes Knirschen im Getriebe seiner Lebenswirklichkeit: Ein Loblied am Gipfel, ein lautes Dankgebet nach der Tour - das wäre in den üblichen Gruppen des Deutschen Alpenvereins (DAV) eher ungewöhnlich. "In Berlin, wo ich zuvor gewohnt habe, war in der Sektion sehr viel Zurückhaltung bei spirituellen Themen zu spüren", berichtet er.

Das sei in Oberbayern zwar schon anders. Dennoch setzte sich die Idee einer christlichen DAV-Gruppe bei ihm fest. "Es gibt ja auch andere Sektionen für spezielle Zielgruppen wie den Gay Outdoor Club - warum nicht eine Sektion, die sich über den Glauben definiert?", so seine Überlegung.

Dem Plan stand grundsätzlich nichts im Wege. Denn neben Sektionen, die einen Ort oder eine Fläche abbilden, existieren auch solche, die sich ein bestimmtes Gepräge geben, sagt eine Alpenvereinssprecherin auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd).

Neue Sektionen im Alpenverein

So versammeln sich in der Sektion "Bayerland" leistungsorientierte Bergsteiger und Bergsteigerinnen, während der "Alpenklub Berggeist" Wert auf die geistige Auseinandersetzung legt und viele Kunstschaffende zu seinen Mitglieder zählt. "

Als Sektionsgründungen jüngerer Zeit sind die Sektionen Alpen.net, Gay Outdoor Club und Gipfelkreuz zu nennen", so die Sprecherin. Entscheidend sei, dass jede Sektion "offen ist für alle, die sich mit den Werten und Zielen des DAVs identifizieren".

Erleben des christlichen Glaubens am Berg

Offenheit ist Daniel Jägers und seinen Mitstreitern im Vorstand, Jonas Steglich und Cornelius Enz, wichtig. "DAV Gipfelkreuz" sei eine deutschlandweit tätige, überkonfessionelle Sektion, in der auch Muslime, Buddhisten oder Suchende willkommen seien, die eine Offenheit für das Erleben des christlichen Glaubens am Berg mitbrächten.