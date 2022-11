in unser dunkel

gibt gott uns die liebe

in unsere lebensangst

legt gott seinen frieden

gegen die egoismen

singen die engel an

gegen die resignation

öffnet gott sein herz

für die zukunft

heilt er unsere wunden für die gemeinschaft

leuchtet uns sein stern

in einer dunklen nacht

kehrtest du das böse

aus meinem innersten

in einer dunklen nacht

erfüllte sich das bitten

und sehnen mit gnade

in einer dunklen nacht

kam ein wort in die welt

und erhörte unsere not