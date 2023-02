Reformationsgeschichte

Froschauers Wurstessen – der Bayer, der die Zürcher Reformation einläutete

Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 stand am Anfang der Wittenberger Reformation. Ein Wurstessen zur Fastenzeit war der vergleichbare Paukenschlag, mit dem am 9. März 1522 die Reformation in Zürich so richtig in Schwung kam.