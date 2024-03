Am Aschermittwoch hat die 40-tägige christliche Fastenzeit begonnen, die in der Nacht zu Ostersonntag (31. März) endet. Am 11. März beginnt in diesem Jahr der Ramadan, der Fastenmonat der Muslime, der bis zum 9. April dauert.

Frau Kühn, was bedeutet die Fastenzeit für Sie?

Elisabeth Kühn: Als Pastorin ist die Fastenzeit für mich besonders wichtig, weil sie die Zeit der besonderen Besinnung und der Hinwendung zu Gott ist. Als Christinnen und Christen gedenken wir dabei der Leidenszeit Jesu vor seinem Tod. Wir kennen aus der Bibel die Geschichte, als Jesus in der Wüste ist und 40 Tage fastet, also hungert und dürstet. Jesus sucht die Einsamkeit, um in sich zu gehen, zu beten und sich zu Gott zu wenden. Das tun die Christinnen und Christen in der Passions- beziehungsweise Fastenzeit. Insofern ist sie theologisch von großer Bedeutung, und für mich persönlich auch. Ich faste, aber nicht so, wie meine muslimischen Mitmenschen es tun. Ihr verzichtet tagsüber ja komplett auf Essen und Trinken.

Ercan Yüksekkaya: Ihr verzichtet auf Fleisch, oder?

Kühn: Das ist ganz unterschiedlich. Mit Fleischverzicht ging es los. Viele machen das heute aber ganz individuell und sagen: Ich trinke in der Zeit keinen Alkohol oder ich esse keine Süßigkeiten, benutze keinen Laptop, fahre kein Auto.

Yüksekkaya: Das ist das Beste, dann macht man ein bisschen Sport!

Kühn: Es sind individuelle Formen des Fastens, jede und jeder kann sich selber etwas überlegen. Für mich muss es etwas sein, was ich auch spüre. Wenn ich auf etwas verzichte, was mir nicht schwerfällt, dann ist das kein Verzicht. Ich selbst esse keine Süßigkeiten und keinen Zucker. Das ist schon manchmal eine Herausforderung, nicht zur Schokolade zu greifen.

Ich merke dann auch, wie selbstverständlich ich jeden Tag Dinge nutze, ohne darüber nachzudenken. Das ist für mich tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich Gott danke sagen kann. Danke dafür, dass ich nicht hungern muss, dass ich keinen Durst haben muss, dass es mir so gut geht. Und es ist auch eine Zeit, um Menschen in den Blick zu nehmen, denen es eben nicht so gut geht. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges bei euch.

Yüksekkaya: Bei uns auch, ja.

Herr Yüksekkaya, was bedeutet der Ramadan für Sie?

Yüksekkaya: Der Ramadan ist für mich persönlich sehr wichtig und auch für die ganze islamische Welt. Alle fangen am selben Tag an zu fasten, egal ob arm oder reich, da entsteht eine Einheit. Alle sind gleich, weil alle das Gleiche spüren. Wenn man fastet, ist man sozusagen zwölf Stunden mit Gott zusammen. Wir spüren das körperlich, weil wir Hunger haben.

Der Ramadan ist auch der Monat, wo man spendet und an die Armen denkt, die vielleicht kein sauberes Wasser finden oder nichts zu essen haben.

Und der Ramadan ist auch der Monat des Korans. Gott hat seine Offenbarung, die Koranverse, in dieser Zeit durch den Erzengel Gabriel herabgesandt. Und wir wissen, Engel sind anders als Menschen: Sie essen nichts, sie trinken nichts und haben keinen Geschlechtsverkehr. Um die Offenbarung zu erhalten musste der Prophet Mohammed mit dem Engel in Kontakt treten. Also musste er auch so sein wie ein Engel: Er hat wenig gegessen, wenig getrunken, wenig gesprochen, wenig geschlafen. Deswegen ist der Ramadan die Zeit, wie ein Engel zu werden.

Im Ramadan darf man auch nicht lügen. Man darf sowieso nicht lügen, aber im Ramadan soll man noch mehr darauf achtgeben, was man spricht. Das ist auch eine Übung, damit man ein aufrichtiger Mensch wird.