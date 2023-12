Weihnachten 2023

Krippenspiel mit 80: Seniorinnen als Darstellerinnen

Das Krippenspiel zu Heiligabend mit Kindern - das kennt man. Aber Senioren als Darsteller? In einer evangelischen Kirche in Nürnberg hat ein solches Krippenspiel am Sonntag Premiere.

