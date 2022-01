Die Jahreslosung 2022 lautet: "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen."

Diese Zeilen stehen in der Bibel im Johannesevangelium in Kapitel 6, Vers 37. Die Jahreslosung 2022 ist für die meisten Christen ein Leitvers für das Jahr. Der Text begleitet die Menschen durch das Jahr, er regt zum Nachdenken an und soll auch dazu motivieren, sich mit der biblischen Geschichte zu beschäftigen.

Krankenhausseelsorge

Heidi Kääb ist in der Krankenhausseelsorge in Regensburg tätig. Seit elf Jahren ist sie für die Uniklinik sowie für das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg im Einsatz.

"Ich mache es manchmal so, dass ich Anfang des Jahres in einem Gottesdienst über die Jahreslosung predige. Und ich habe mir selber so einen Fundus von Kärtchen gemacht, wo mal ein Psalm-Vers draufsteht oder einen Vers aus der Bibel oder ein kurzes Gebet aus dem Gebetbuch. Und wenn es passt, lass ich auch mal einen Patienten, so ein Kärtchen da. Oder ich lese einen Spruch vor."

