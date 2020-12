Weihnachten 2020: Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm blickt mit Harald Lesch in die Sterne

Wie war das mit dem Weihnachtsstern? Warum wird der Wissenschaftler Harald Lesch so oft über seinen Glauben und der Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nach der Wissenschaft befragt? Die beiden haben sich in der Volkssternwarte München getroffen und über diese und weitere Fragen gesprochen. Gunnar Dillschneider war dabei.

Den Landesbischof und den Astrophysiker verbindet eine Freundschaft und der Glaube. Dabei sind die beiden in scheinbar völlig entgegengesetzten Disziplinen Fachmann.

Für "Kirche in Bayern", das ökumenische Fernsehmagazin, haben sie sich in der Münchner Volkssternwarte getroffen, wo sie zum Beispiel der Frage nachgingen, warum Sterne uns Menschen gerade zu Weihnachten so viel bedeuten und ob es den "Stern von Bethlehem" tatsächlich gab oder eher eine von vom Glauben gefärbte Projektion von Künstlern in der Renaissance darstellt.

Denn erst mit dem italienischen Maler Giotto di Bondone wurde der Stern von Bethlehem populär, der einen Komet über der Krippenszene darstellte.

Warum wird ausgerechnet der Astrophysiker Harald Lesch so oft nach Gott und Heinrich Bedford-Strohm nach den Sternen gefragt? Lesch versichert, dass es "dort oben" nichts gibt. "Die Menschen suchen Gott immer im Himmel, dabei sollten sie lieber auf der Erde nach ihm suchen."

Das kann der Landesbischof nur bestätigen.