"Warum soll ich denn auf meinen Diesel verzichten, solange noch Kreuzfahrtschiffe durch Hamburg schippern?" Mareike Menneckemeyer hätte vor einem Jahr so reagiert, wenn man ihr vorgeworfen hätte, sie fahre ein klimaschädliches Auto. Inzwischen spricht die 37-jährige Mutter zweier kleiner Kinder anders: Sie plädiert dafür, beim Klimaschutz vor der eigenen Haustür anzufangen, beim Einkauf für die Familie, beim Urlaub oder Energieverbrauch. Die Schwarzenbruckerin (Landkreis Nürnberger Land) war im Frühjahr vergangenen Jahres eine von deutschlandweit 160 zufällig ausgewählten Mitgliedern des repräsentativen Bürgerrats Klima, dessen Schirmherrschaft der frühere Bundespräsident Horst Köhler übernommen hat.

Nach 55 Stunden Sitzungen zwischen April und Juni 2021, viele davon online, übergab der Rat der Öffentlichkeit ein Gutachten für die Klimapolitik der nächsten Legislaturperiode. 100 Seiten stark ist das Ergebnis, dessen oberster Leitsatz heißt: "Das 1,5-Grad-Ziel hat oberste Priorität." Darauf konnten sich alle 160 einigen, wie auch auf den Grundsatz: "Für die Klimawende müssen alle Verantwortung übernehmen und zu Veränderung bereit sein", denn Klimaschutz diene dem Allgemeinwohl und habe Priorität vor Einzelinteressen. Fast alle Empfehlungen - vom E-Auto als Zwischenspeicher bis zum Einbauverbot von Ölheizungen ab 2026 - wurden mit sehr großer Mehrheit gefällt. Mit 91 Prozent sprach man sich für ein Lebensmittelrettungsgesetz aus.

Gerade die Mobilität ist ein Streitthema

Zur Veränderung bereit ist auch die 55-jährige Erzieherin Manuela Heidecker in Markt Heidenheim am Hahnenkamm (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Auch sie beförderte der Zufall in den Bürgerrat Klima, dem vom Verein BürgerBegehren Klimaschutz sowie den "Scientists for Future" initiierten Forum. Am Küchentisch bei Heideckers war man im Corona-Winter gerade dabei zu diskutieren, wie es mit dem Klimaschutz trotz der Pandemie weitergehen könne. Nach den intensiven Sitzungen, begleitet von Wissenschaftlern, "die uns jede noch so kleine Frage beantworteten", ist die vierfache Mutter im komplexen Thema Mobilität tief drin.

Sie plädiert hier besonders für "Kostenwahrheit". Es müssten die Fakten über Subventionen, die Vergünstigungen für Dienstwagen, Pendlerpauschalen oder die Steuerfreiheit für Kerosin auf den Tisch. Privilegien abzuschaffen "tut keinem Geringverdiener-Haushalt weh, wie so gerne argumentiert wird", stellt Heidecker fest. Sie habe leider auch im neuen Koalitionsvertrag keine "so richtig durchschlagenden Vorhaben" entdeckt, die beim Thema Mobilität eine Wende bei den CO2-Emissionen bringen würden.

Auch das Thema Ernährung ist diskutabel

Mareike Menneckemeyer hat im Bürgerrat Klima am Arbeitskreis Ernährung teilgenommen und viele Details dazu erfahren, welchen großen Einfluss die Ernährung auf den Klimawandel hat. "Das Thema Massentierhaltung muss man sich angucken", sagt sie. Bis zu 25 Prozent weniger Treibhausgase verursacht beispielsweise maßvoller Konsum von Fleisch- und Milchprodukten und bis zu 40 Prozent eine vegane Ernährung, sagen Experten, die den Bürgerrat berieten. Deswegen Fleisch zu verbieten, hält Menneckemeyer aber zunächst für den falschen Weg. Zunächst setzt sie auf Eigenverantwortung, aber sie weiß, "es muss unbequeme Entscheidungen" geben.

Der Bürgerrat sei ein Spiegelbild der Gesellschaft, Alt und Jung, Land und Stadt, Fleischesser und Veganer, mal mehr und mal weniger gewillt etwas drastisch zu verändern, stellt Menneckemeyer fest. Und die hätten gezeigt, dass die Mehrheit der Deutschen bereit wären, für das Klima Einschnitte mitzutragen. Wenn aber trotz allem Wissen eine Minderheit nicht zum Verzicht bereit sei, müsse es Gesetze geben, in denen festgelegt sei "wir machen das jetzt so", sagt die Vertriebsangestellte in Elternzeit.

Mitglieder der Arbeitsgruppe betrifft der Klimawandel zum Teil direkt

"Es mag ja sein, dass wir das 1,5 Grad-Ziel bei der Klimaerwärmung verpassen", sagt sie. Aber wenn man nichts tue, dann würde sich die Erde vielleicht um 3,5 Grad Celsius erwärmen. Sie muss an Ralf aus ihrer Bürgerrats-Arbeitsgruppe denken, der im Ahrtal wohnt und das Hochwasser im Sommer hautnah erlebte. "Das ist doch inzwischen klar, dass das auf den Klimawandel zurückzuführen ist", sagt die junge Mutter.

Heidecker erklärt, nachdem Politikerinnen und Politiker den Klima-Appell des Bürgerrats bekommen hätten, dürften sie dahinter auch nicht mehr zurück. Denn die Diskussionen in den Gremien hätten gezeigt, "da hat man sich die Köpfe heiß geredet und war von vornherein bestimmt nicht einer Meinung", aber um des Klimas willen hätten sich die Leute zusammengerauft.

Heidecker bleibt für die Zukunft optimistisch

Die Sorgen über die Fakten zum Klimawandel, die sie im Bürgerrat erfahren hat, haben Heidecker manche Nacht schlecht schlafen lassen, räumt sie ein. Dennoch bleibe sie "der unverbesserliche Optimist". Sie setzt ihre Hoffnung in die Jugend, denn die habe "witzige, lebensfrohe Ideen" und lebe immer mehr vegetarisch oder vegan.

Jeder müsse aber auch wissen, dass der Kampf gegen Klimawandel vom einzelnen Verzicht verlangt, sagen Menneckemeyer und Heidecker. "Verzicht ist aber eigentlich nicht das richtige Wort", merkt die 55-jährige Heidecker an. "Es geht um andere Werte und einen achtsamen Lebensstil, vielleicht ist das bessere Wort 'Einfachheit'."