Es gibt bei den Olympischen Spielen in Paris ein Kopftuchverbot, das aber nur für französische Sportlerinnen gilt. Was steckt dahinter?

Katharina Masoud: Genau, es handelt sich nicht um eine Regelung des Internationalen Olympischen Komitees, sondern um eine Regelung, die es nur in Frankreich gibt. Es ist aber nicht so, dass es in Frankreich ein nationales Gesetz gibt, das das Tragen religiöser Kleidung im Sport verbietet. Vielmehr werden diese Verbote von den einzelnen Sportverbänden ausgesprochen. Dies betrifft die nationalen Verbände in den Sportarten Fußball, Basketball und Volleyball.

Wie begründen die französischen Sportverbände diese Regeln?

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in Frankreich die Trennung von Staat und Kirche festgeschrieben und in der Verfassung von 1958 das Prinzip der Laizität verankert. Auf dieses Prinzip berufen sich auch die Sportverbände. In den letzten Jahren gab es immer wieder verschiedene Gesetze und Gerichtsurteile, die den öffentlichen Raum betreffen und sich auf das Prinzip der Laizität beziehen. Diese Grundsätze werden als Begründung für ein Kopftuchverbot im Sport angeführt.

"Geschlechtsspezifische Diskriminierung wird oft so gestaltet, dass sie neutral erscheint"

In der Praxis betroffen sind von dem Verbot also nur muslimische Frauen?

Geschlechtsspezifische Diskriminierung wird oft so gestaltet, dass sie neutral erscheint, aber in Wirklichkeit nur eine bestimmte Gruppe von Frauen betrifft – in diesem Fall muslimische Frauen. Andere große Religionen haben in der Regel keine oder weniger strenge Bekleidungsvorschriften, die für den Sport relevant sind. So wird beispielsweise das Tragen einer Halskette mit einem Kreuz nicht als Bekleidung angesehen, das Tragen eines Kopftuches hingegen schon. Dies wirkt sich vor allem für muslimische Frauen negativ aus.

Gehen Sie davon aus, dass diese Wirkung beabsichtigt ist?

Ja, man merkt auch, dass sich die Argumentationslinie geändert hat. Eine Zeit lang wurde argumentiert, dass das Tragen eines Kopftuches – und das sieht man auch bei den Diskussionen um das Burkini-Verbot – aus Sicherheits- oder Hygienegründen problematisch sei. Nach einem Gerichtsurteil, das ursprünglich nur für einen Einzelfall gedacht war, beriefen sich jedoch auch andere Sportverbände auf dessen Begründung, da die Argumente der Sicherheit und Hygiene widerlegt waren.

Später wurde das Argument der Laizität als wichtiger Grund angeführt, obwohl dies nicht menschenrechtskonform ist. Die Berufung auf eine Staatsideologie wie die Laizität ist kein legitimer Grund für die Einschränkung von Menschenrechten. Aber genau das tut Frankreich in diesem Fall.