Die islamische Theologin Hamideh Mohagheghi aus Hannover sieht einen staatlich verordneten Kopftuchzwang wie im Iran in erster Linie als Mittel der Regierenden, um Macht auszuüben und zu festigen. "Das kennen wir ja aus der Geschichte, dass die Religion zum Erhalt von Macht leider sehr oft missbraucht wird", sagte Mohagheghi dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit Blick auf die aktuellen Proteste von Frauen im Iran.

Das Tragen eines Kopftuchs müsse für Frauen im Islam freiwillig sein. Deshalb sehe sie die Proteste im Iran mit Sympathie und solidarisiere sich mit ihnen.

Theologin: Verantwortung zwischen jeder Frau und Gott

Mohagheghi, die aus der iranischen Hauptstadt Teheran stammt und seit 1977 in Deutschland lebt, lehrt islamische Theologie an der Universität Paderborn. Zudem ist sie Sprecherin des Rates der Religionen in ihrer Wahlheimat Hannover.

"Keine weltliche Instanz darf vorschreiben, wie Frauen sich zu kleiden haben",

betonte die Theologin, die selbst ein Kopftuch trägt. "Das bleibt eine Verantwortung, die jede einzelne Frau für sich trägt, zwischen ihr und ihrem Gott. Niemand anders darf dazu etwas sagen."