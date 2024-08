Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich bei der Wahl ihres Vizekandidaten für Tim Walz entschieden und tritt nun mit ihm gemeinsam gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und seinen Vizekandidaten J. D. Vance an. Der Gouverneur von Minnesota ist für uns in Deutschland noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.

Das gilt natürlich auch für seine religiösen Ansichten. Wir haben uns angesehen, wie der Gouverneur mit deutschen Vorfahren zu Religion und Glauben steht.

Welche Religion hat Tim Walz?

Tim Walz ist Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Amerika (ELCA) – obwohl seine Eltern katholisch waren. Damit ist er einer von offiziell etwa 4,5 Millionen Lutheranern in den USA. Viele von ihnen haben, so wie Walz, deutsche Wurzeln.

Wie man es von einem Lutheraner erwarten würde, spricht Walz nicht oft öffentlich über seinen Glauben, und wenn, dann eher ein wenig selbstironisch. So hat er sich in den letzten Jahren mehrfach als "Minnesota-Lutheraner" bezeichnet, und damit nicht nur seine religiöse, sondern auch seine kulturelle Identität anschaulich definiert:

"Weil wir gute Minnesota-Lutheraner sind, haben wir eine Regel: Wenn man etwas Gutes tut und darüber spricht, zählt es nicht mehr", sagte er laut Religion News Service. "Man muss also jemand anderen dazu bringen, über einen zu reden".

Welche Rolle spielt der Glaube für seine Politik?

Als Gouverneur hat sich Tim Walz schon oft mit verschiedenen Kirchen angelegt – ganz in der Tradition Luthers, wenn man so will. So gehörte Walz zu den Gouverneuren, die in den ersten Monaten der COVID-19-Pandemie in seinem Bundesstaat Einschränkungen für Gottesdienste verhängten. Damit machte er sich nicht nur bei seinen Lutheraner*innen, sondern auch bei Katholik*innen unbeliebt.

Auch abgesehen von dieser sehr speziellen Situation der Pandemie macht sich Walz nicht immer Freunde bei Christ*innen, insbesondere nicht bei konservativen: Er steht für ein liberales Abtreibungsrecht. Minnesota war der erste Bundesstaat, der nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs 2022 ein unumstößliches Recht auf Abtreibung festschrieb.

"Zwei Jahre später stehen wir weiterhin wie eine Brandmauer gegen alle Angriffe auf die reproduktive Freiheit", schrieb er im Juni selbst auf Instagram.

Walz ist auch ein Verfechter der In-​vitro-Fertilisation (IVF), also der Befruchtung im Reagenzglas. Seine Frau Gwen und er haben selbst auf diesem Weg ihre Tochter Hope bekommen.

Wie steht Tim Walz zu anderen Religionen?

Walz ist anderen Glaubensrichtungen gegenüber aufgeschlossen. Mit der muslimischen Bevölkerung Minnesotas, die auf etwa 140.000 Menschen geschätzt wird, hat er immer wieder interagiert: Er nimmt regelmäßig an Iftar-Essen und Eid al-Fitr-Feiern teil, besucht muslimische Gemeinden, die Opfer von Vandalismus wurden, und spricht auf Veranstaltungen des lokalen Council on American-Islamic Relations (CAIR) und anderer Organisationen, die sich gegen Islamhass engagieren.

Auch zur jüdischen Bevölkerung Minnesotas hat Walz ein gutes Verhältnis, wie ihm die Plattform "Saint Louis Jewish Light" bescheinigt: So war Walz einer der Redner, als im Januar 2020 in einer Synagoge in St. Louis eine Kundgebung als Reaktion auf die monatelangen Angriffe auf orthodoxe Juden im Großraum New York stattfand.

"Ich verspreche Ihnen, dass die Autorität, die ich habe, und die Ressourcen des gesamten Staates Minnesota zum Tragen kommen werden, damit sich jeder Einzelne von Ihnen in Ihrer Gemeinde, in Ihren Schulen, in Ihren Gottesdiensten und in Ihrem Leben sicher fühlen kann", sagte Walz dort.