Felsenfest und stark ist mein Gott.

Starker Halt in Not,

du bist mein Herr und Gott.

Felsenfest ist mein Gott.

Seit einigen Wochen habe ich immer wieder einen Ohrwurm von diesem Lied von Daniel Kallauch. Wer es nicht kennt, dem kann ich empfehlen, es einfach mal auf Youtube oder so anzuhören. Ich mag es sehr gerne. Und auch wenn es eigentlich ein Kinderlied ist, kann ich auch heute noch viel damit anfangen. Ganz simpel und für Kinder erklärt, singt Daniel Kallauch davon, dass Gott unser starker Halt ist. Im Lied geht es noch weiter damit, dass uns nichts auf dieser Welt von Gottes Liebe trennen kann. All diese Aussagen werden daran fest gemacht, dass Gott felsenfest ist.

Auch in der Bibel finden wir diese Vergleiche

Im 1. Samuel 2,2 steht: "Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner, und ist kein Fels, wie unser Gott ist." Dieses Bild wiederholt sich im 2. Samuel 22,2, in dem Vers steht: "Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter." Auch in den Psalmen finden wir viele dieser Vergleiche: "Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde." Das steht in Psalm 62,3. Falls ihr noch mehr dieser Vergleiche lesen wollt, dann geht in eine online Bibel oder eine Bibelapp und sucht nach dem Wort "Fels" oder schlag es in einer Konkordanz nach.

Götter, nicht nur unser Gott, werden mit Felsen und Bergen verglichen, weil diese bestehen bleiben. Wenn wir an die Umwelt denken, in der die Bibel entstanden ist, finden wir das Bild des Götterberges auch in der griechischen Mythologie und weitere Vergleiche von einem oder mehreren Göttern mit einem Felsen oder Berg. Berge sind etwas Typisches, heute und damals wissen wir, was ein Fels ist und wir verbinden verschiedene Dinge damit. Ein Berg geht bis in den Himmel hoch, so wie auch Gott oft im Himmel verankert wird. Ein Berg und ein Fels ist sicher, keine*r kann einen Felsen einfach so versetzen. Wenn du auf einem Felsen deine Stadt gebaut hast, bist du sicherer. Feinde müssen erst einmal den Berg nach oben und dieser Weg ist anstrengend und von oben kann man sie leichter erkennen. Außerdem ist man auch sicherer vor einer Flut oder einem Tsunami.

Gott ist ein Fels bedeutet: Gott ist beständig

Wenn wir Gott mit einem Felsen vergleichen, bedeutet dies, dass er beständig ist. Gestern, heute und morgen ist Gott der*dieselbe und Gott ist da. Es bedeutet, dass wir bei Gott sicher sind und uns, wenn unsere Sorgen und Ängste über uns wie eine Flutwelle einbrechen, bei Gott zurückziehen können. Gott ist da und beständig, egal wie groß die Wellen der Angst und der Sorgen sind.

Du kannst zu Gott kommen und auf Gott bauen. Du bist sicher bei Gott.