Aktuell sind in Bayern die Pfingstferien, zwei Wochen Ferien nach Pfingsten. Pfingsten war letzte Woche Sonntag, aber was ist dieses Pfingsten eigentlich?

Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche – der Heilige Geist ist auf die Erde gekommen und die Jünger*innen sind jetzt nicht mehr nur eine Gemeinschaft, die Jesus begleiten. Sie sind die Menschen, die in die Welt gehen und von Jesus erzählen und nach Jesu Wort leben. Daran erinnern wir uns wenn wir Pfingsten feiern – wir hören die Pfingsterzählung aus Apostelgeschichte zwei und feiern den Heiligen Geist und die Kirche.

Gott ist Geist, Gott ist Heiliger Geist.

Im alten Testament kommt in Genesis 1 direkt am Anfang auch der Geist Gottes vor. Der Geist Gottes schwebt über der Erde – das hebräische Wort dafür ist ruach (ein weibliches Wort, weswegen der Heilige Geist oft weibliche Prägungen hat). Die meisten Erzählungen und Geschichten vom Heiligen Geist finden wir im neuen Testament, diese sind uns einfach bekannter und sind auch im Kirchenjahr präsenter.

Ein Bild für den Heiligen Geist ist die Taube. Jesus wird im Jordan getauft und der Himmel öffnet sich, der Geist Gottes kommt als eine Taube auf Jesus und man hört die Worte: dies ist mein geliebter Sohn. Bei Tauferinnerungen und Taufen wird diese Geschichte oft erzählt.

Flammen und Feuer ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Dies kommt aus der Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte. Die Jünger*innen sitzen in ihrer Wohnung, es kommt ein Brausen auf und es scheint, als wäre über jeden der Jünger*inne eine Flammenzunge. Der Heilige Geist kommt auf jeden der Jünger*innen. Durch den Heiligen Geist können Sie alle in verschiedenen Sprachen von Gottes Botschaft erzählen (falls ihr den Turmbau von Babel kennt – diese Geschichte macht das Geschehen des Turmbaus rückwärts. Sie können jetzt alle verstehen.)

Der heilige Geist heute

Der Heilige Geist ist auch noch heute in der Welt. Wir können ihn in verschiedenen Situationen entdecken: wenn Menschen begeistert sind für den Glauben, wenn ihre Freude am Glauben Funken schlägt, wenn die Hoffnung andere ansteckt und und und.

Ich ermutige euch: Seid aufmerksam und versucht das Wirken des Heiligen Geistes in eurem Umfeld zu entdecken!