2020: Ein Ostern wie noch nie

Ostern 2020 war anders als jedes andere Ostern, das ich bisher erlebt hatte. Das fing schon in der Passionszeit an: Anfang März hatte in meiner damaligen Gemeinde ein Übungsweg begonnen, bei dem wir einmal in der Woche zusammenkamen, gemeinsam aßen und über Glaubensfragen sprachen.

Die ersten beiden Treffen fanden noch statt, doch schon das dritte wurde abgesagt. Kurz darauf waren Klopapier und Nudeln plötzlich überall ausverkauft, am Kaufland hing ein Schild: "Auch wenn Sie anderslautende Gerüchte gehört haben: Wir schließen nicht!"

Am Ostersonntag, einige Wochen Corona später, waren meine Frau und ich am Kalksee im Berliner Umland spazieren. Wer sich auf eine Parkbank setzen wollte, wurde von Brandenburger Ordnungsamt-Mitarbeitenden höflich, aber bestimmt aufgefordert, weiterzugehen: Das Verweilverbot galt.

Immerhin: So intensiv hatte ich die aufblühende Natur lange nicht mehr wahrgenommen - es gab schlicht keine Konkurrenz für die Aufmerksamkeit ...

(Oliver Marquart)

Ostern 2020: Erstaunlich schönes Fest

Wenn ich an Ostern 2020 denke, habe ich vor allem einen geöffneten Laptop mit verschiedenen Gesichtern in kleinen Zoom-Kacheln vor Augen. Das Coronavirus war erst vor wenigen Woche nach Deutschland gelangt, die Bedrohung kaum einzuschätzen, die Angst davor, sich oder andere anzustecken, sehr groß.

Das seltsame Bewusstsein, gerade ein Jahrhundertereignis mitzuerleben, schwebte über allem und ich erinnere mich sowohl an das Gefühl von ernster Sorge als auch an aufgeregte Anspannung. Was würde noch passieren, wie lange würde sich die Pandemie ziehen, wären wir wirklich ernsthaft bedroht?

Inmitten all dieser Unsicherheiten verlief das Oster-Fest erstaunlich schön. Ich weiß noch, dass mein Mann und ich auf dem Esstisch hartgekochte Eier bemalten - "gemeinsam" mit der Familie, die über den bereits erwähnten Laptop präsent war und bei sich zu Hause das Gleiche tat. Ich weiß noch, dass wir früh am Ostermorgen wieder per Laptop noch im Bett liegend einen Ostergottesdienst verfolgten und dass ich unglaublich dankbar war für unseren Garten, dem dank all der Blüten und frischgrünen Blätter nicht anzusehen war, dass in diesem Frühling 2020 irgendetwas anders war als sonst.

(Larissa Launhardt)

Traurige Ostern

Als die Pandemie begann, war ich gerade im zweiten Monat schwanger. Die große Unsicherheit darüber, welche Auswirkungen eine Infektion auf mein ungeborenes Kind haben könnte, begleitete mich von da an bis zur Geburt. Mit dieser großen Verantwortung im Bauch war ich einfach nur dankbar für jede Maßnahme, die gegen die Ausbreitung des Virus getroffen wurde.

Den Frühling habe ich als schön in Erinnerung – zumindest den Alltag in meiner kleinen Welt. Die Arbeit im Homeoffice kam mir entgegen, die Sonne schien und ich war so viel im angrenzenden Wald spazieren wie nie zuvor. Das waren die guten, die regenerierenden Momente, die sich mit Sorgen und Betroffenheit, mit Fassungslosigkeit und Ängsten vor der Zukunft abwechselten.

Ostern war sehr traurig. Zwei enge Angehörige waren gestorben. Nicht an Corona, aber Corona und der Lockdown hatten jegliches Abschiednehmen unmöglich gemacht. Keine letzte Umarmung, kein Hände halten. Kein Trostspendenkönnen unter den Zurückgebliebenen. Videoanrufe, die Nähe suggerieren sollten und bei denen keiner etwas zu sagen wusste. Weil in solchen Situationen nur echte Nähe sprechen kann.

2023 sind unsere Sorgen, unsere Betroffenheit, Fassungslosigkeit und Zukunftsängste andere als 2020, aber es gibt sie immer noch. Darum freue ich mich über kleine Momente der Leichtigkeit wie eine Osternestsuche im Garten mit allen Nachbarskindern. Denn was die richtig gut können ist, im Hier und Jetzt zu leben.

(Christina Argilli)

Ostern: Alles andere als gewohnt

Als die Pandemie begann, war ich gerade in der zehnten Klasse und hatte das Vergnügen, die nächsten Monate nur über Chatfenster und die Kamera mit Lehrer*innen zu kommunizieren. Dementsprechend musste ich zur Osterzeit unfreiwillig mehr Zeit am Computer verbringen als sonst. Und Zeit gab es genug. Mehr als genug. Deswegen verbrachte man sie in der Familie mit ausgedehnten Spaziergängen und in ständiger Angst, zu vielen anderen Menschen zu begegnen.

Dabei waren wir stets darauf bedacht, den notwendigen Abstand von zwei Metern (am besten waren jedoch vier, man musste ja auf Nummer sicher gehen) einzuhalten. Trotz bester Wetterlage waren jedoch erstaunlich wenig Menschen unterwegs. Und selbst, wenn einem doch jemand über den Weg laufen sollte, ging man wortlos in ausreichendem Abstand aneinander vorbei.

Das obligatorische "Frohe Ostern" an den Feiertagen war nun wegen Aerosol-Übertragung eher unangebracht. Dass dieser flüchtige Austausch kaum zu einer Infektion führen konnte, wusste man damals noch nicht genau und wollte es auch nicht auf die Probe stellen.

Das Osterfest selbst sollte auch alles andere als gewohnt ablaufen. Anstatt kunterbunter Schokoladen-Eier sehnte man sich eher nach Masken mit Ostermotiven oder Desinfektionsmittel. Rückblickend bin ich unendlich froh, dass Ostern dieses Jahr wieder gemeinsam und in bewährter Tradition gefeiert wird.

(Florian Hechler)