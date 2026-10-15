Der Herbst ist eine Zeit des Wandels. Die Tage werden kürzer, die Natur zeigt sich noch einmal in leuchtenden Farben, bevor sie zur Ruhe kommt. Was wollen wir aus dieser Zeit mitnehmen – und was können wir selbst in die Welt tragen?
In seinem geistlichen Impuls "Herbstvorsätze" verbindet Michael Lehmler poetische Bilder mit einer leisen Einladung: dem Leben Weite zu schenken und anderen mit Güte, Sanftmut und Freude zu begegnen.
Herbstvorsätze
hol dir Luft
und Sterne
Geist und
Meere
Feuer und
Blumen
ins Leben
puste Gold
und Güte
Sanftmut
und Freude
Himmel
und Friede
in die Welt