Der Herbst ist eine Zeit des Wandels. Die Tage werden kürzer, die Natur zeigt sich noch einmal in leuchtenden Farben, bevor sie zur Ruhe kommt. Was wollen wir aus dieser Zeit mitnehmen – und was können wir selbst in die Welt tragen?

In seinem geistlichen Impuls "Herbstvorsätze" verbindet Michael Lehmler poetische Bilder mit einer leisen Einladung: dem Leben Weite zu schenken und anderen mit Güte, Sanftmut und Freude zu begegnen.

Herbstvorsätze

hol dir Luft

und Sterne

Geist und

Meere

Feuer und

Blumen

ins Leben

puste Gold

und Güte

Sanftmut

und Freude

Himmel

und Friede

in die Welt