Deutscher Evangelischer Kirchentag

Drei Fragen an: #himmelwärts-Blogger Alex Brandl, der beim Kirchentag predigen wird

Der angehende Pfarrer Alex Brandl soll beim Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) im Juni in Nürnberg bei einem der Haupt-Abschlussgottesdienste predigen. Bammel vor dem großen Auftritt hat der 36-Jährige keinen. Der Münchner Vikar steht hin und wieder auf einer Bühne und spricht auch mit seinen Podcasts und per Instagram ein größeres Publikum an.