Joachim Nötzig übernimmt im Dezember die Stelle als geschäftsführender Pfarrer der Kirchengemeinde Wassertrüdingen. Rummel ist ab dann nur noch für Dekansaufgaben zuständig. Grund für diese Aufgabenteilung ist, dass sich niemand auf die Dekansstelle beworben hat.

Nötzig (55) ist seit rund neun Jahren auf der ersten Pfarrstelle in Nürnberg-Katzwang tätig. Davor war er für 17 Jahre geschäftsführender Pfarrer in Buchenbach (Landkreis Roth). Nötzig hat zwei erwachsene Kinder aus einer früheren Ehe. Auf die Pfarrstelle an der Wassertrüdinger Dreieinigkeitskirche kommt er mit seiner Lebensgefährtin.

Er sagt laut einer Mitteilung vom Montag von sich selbst, dass er "viele Jahre Erfahrung als geschäftsführender Pfarrer in Stadt und Land" mitbringe. Außerdem habe er eine große Liebe für die Jugendarbeit und "zu meinem Beruf als Prediger, Unterrichtender und Seelsorger".

Keine Bewerbungen für Wassertrüdinger Dekansstelle

Die Wassertrüdinger Dekansstelle wurde mangels Bewerbungen in diesem Jahr zweimal im Amtsblatt der bayerischen Landeskirche ausgeschrieben, teilte das Büro der Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski am Montag mit. Rummel war in den vergangenen Jahren zudem noch kommissarisch für das inzwischen faktisch aufgelöste Dekanat Heidenheim zuständig.

Dessen Gemeinden wechseln nun größtenteils ins Dekanat Gunzenhausen, zwei Gemeinden gehen zum Dekanat Pappenheim. Auch der Gunzenhausener Dekan Klaus Mendel geht im Februar 2024 in den Ruhestand.