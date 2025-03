Was hat diesen Sebaldus denn für die Nürnberger Bürger als Heiligen ausgezeichnet?

Da kommen wir ins Reich der Legenden. Man weiß historisch gesichert nur, dass sein Grab um 1072 von vielen Menschen aufgesucht wurde. Eine These ist, dass er in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts der erste Priester war, der von der älteren Pfarrei Peter und Paul Poppenreuth in die heranwachsende Siedlung unterhalb der Burg entsendet wurde. Hier muss er Besonderes geleistet haben. Die Legenden sagen aber mehr über die jeweilige Zeit- und Frömmigkeitsgeschichte aus als über den historischen Sebaldus.

Eine Geschichte ist, dass sein Leichnam von einem führerlosen Ochsenkarren gezogen wurde und dort, wo die Ochsen anhielten, sein Grab entstehen sollte. In anderen Legenden spielt sein Eremitendasein eine Rolle. Später wurde aus Sebaldus ein dänischer Königssohn, der die Vermählung mit einer französischen Prinzessin für sein Eremitendasein hier aufgab.

Welche dieser Geschichten ist die kurioseste?

Er soll in einem bitterkalten Winter an einem Haus vorbeigekommen sein, in dem ein Wagner-Ehepaar sich am offenen Feuerofen wärmte. Als er um Aufnahme bat, schickte ihn das geizige Paar raus. Sebald verlässt das Haus, nimmt zwei Eiszapfen und schleudert sie ins Feuer, wo sie zu lodernden Holzscheiten werden. Diese Episode ist am Sebaldusgrab dargestellt. Ich sage dann immer, der Sebaldus konnte selbst den frostigsten, fränkischen Eiszapfen zum Lodern bringen.

Warum sind die Reliquien immer noch in der Kirche und wurden nicht in der Reformation vom Bildersturm erfasst?

Der Höhepunkt der Nürnberger Stadtentwicklung war 1425 die Heiligsprechung des Sebaldus durch den Papst von Rom. Nürnberg konnte sich als freie Reichsstadt behaupten und suchte direkte Beziehungen mit Rom. Das heimliche Ziel Nürnbergs war, Ende des 15. Jahrhunderts Rom direkt unterstellt zu sein. Das ist wegen der Reformation dann schief gegangen.

Durch Einführung der Reformation durch den Stadtrat gab es in Nürnberg keinen Bildersturm. Die Patrizier hatten ein großes Interesse daran, dass ihre Stiftungen in den Kirchen blieben und nur theologische Inhalte verändert wurden. Die mit Sebaldus verbundene Frömmigkeit war in der Bevölkerung selbst nach der Reformation so fest verwurzelt, dass er weder verscherbelt noch missachtet wurde. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Reformationsgeschichte. Sowohl das Grabmal als auch die Gebeine des Sebaldus und der silberne Schrein haben die Aufklärung überstanden und auch den Übergang Nürnbergs ins Bayerische Königreich.

Sebaldus als Wirtschaftsfaktor – wie ist das zu sehen?

Sebaldus war als Person identisch mit dem Schicksal der Stadt angesehen und mitverantwortlich für den Aufstieg und Erfolg der Reichsstadt. Er repräsentierte die Stadt wie eine Marke. Die Nürnberger Händler nahmen ihn auf ihren Handelswegen mit und verbreiteten ihn an ihren Niederlassungen in Venedig oder Amsterdam.

Sebald hat als Lokalheiliger nie weltweite Relevanz erlangt, wie der heilige Laurentius. Aber er hat an anderen Orten bleibende Relevanz, weil die Nürnberger Patrizier ihm an unterschiedlichen Orten Kapellen und Kirchen bauten, die teilweise noch heute bestehen: In Egling in Oberbayern oder in Gaflenz in Niederösterreich. Im 19. Jahrhundert brachten Emigranten ihn sogar nach Iowa, USA. Im deutschen Sprachraum ist es ein absolutes Unikat, dass in einer evangelischen Kirche bis heute ein Heiliger mitsamt Gebeinen vorhanden ist, der der Stadtpatron ist.

2025 als Sebaldusjahr in Nürnberg – was sind die wichtigsten Höhepunkte an Veranstaltungen?

Am 26. März, genau 500 Jahre nach der Heiligsprechung, wird ab 9.30 Uhr in St. Sebald die originale Bulle der Heiligsprechung ausgestellt, die im Staatsarchiv lagert. Tagsüber bieten wir Führungen an und feiern abends eine ökumenische Vesper mit anschließendem Vortrag. Über das ganze Jahr haben wir verschiedene Vorträge und Führungen geplant, aber auch am 5. Juni eine Wanderung von St. Peter & Paul Poppenreuth nach St. Sebald Nürnberg. Mir ist am wichtigsten, dass die Menschen verstehen, wir haben hier in einer evangelischen Kirche diese Person wie ein Geschenk überliefert, in der sich die gesamte Stadtgeschichte widerspiegelt. Ich will jeden dazu einladen, sich für diese Geschichte der Stadt zu interessieren. Und natürlich auch für die Person des Sebaldus.