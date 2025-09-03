Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern trauert um Altlandesbischof Dr. Johannes Friedrich. Er ist am Mittwoch in Nürnberg im Kreis seiner Familie verstorben, wie die Landeskirche in einer Mitteilung bekannt gibt. Friedrich wurde 77 Jahre alt.

Landesbischof Christian Kopp würdigt das Lebenswerk des früheren Kirchenleiters:

"Johannes Friedrich hat vorgelebt, wie der christliche Glaube die Freiheit schenkt, das Leben gut zu gestalten. Für ihn war seine persönliche Beziehung zu Gott Antriebskraft für seine Arbeit. Ich habe stets bewundert, wie liebevoll, zugewandt und zielorientiert er wirkte. Er war ein ökumenischer Brückenbauer, der für eine Kirche mitten in der Welt eintrat."

Einsatz gegen Antisemitismus

Friedrich habe sich besonders für den interreligiösen Dialog und trat gegen Extremismus und Antisemitismus eingesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Er gehörte zu den Gründern des Bündnisses für Toleranz Bayern und habe sich für das christlich-jüdische Gespräch sowie den Austausch mit Muslim*innen eingesetzt. Außerdem war er lange in der deutschen und bayerischen Bibelgesellschaft aktiv.

Geboren am 20. Juni 1948 in Bielefeld, begann Friedrich seine kirchliche Laufbahn als Studierendenpfarrer in Nürnberg (1979–1985) und wirkte anschließend als Pfarrer und Probst an der Erlöserkirche in Jerusalem. Von 1991 bis 1999 leitete er als Dekan den Dekanatsbezirk Nürnberg.

12 Jahre bayerischer Landesbischof

1999 wurde er zum Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern gewählt und hatte dieses Amt zwölf Jahre inne. In dieser Zeit war er unter anderem Catholica-Beauftragter und von 2005 bis 2011 leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) sowie Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Nach dem Ende seiner Amtszeit übernahm Friedrich 2011 noch einmal ein Pfarramt in Bertholdsdorf, bevor er 2013 in den Ruhestand ging. Für sein Wirken erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande und den Bayerischen Verdienstorden.

Friedrich hinterlässt seine Frau Dorothea sowie zwei Töchter mit Familien.