An Pfingstmontag (29. Mai) werden wieder Tausende Christen zum evangelischen Bayerischen Kirchentag auf dem mittelfränkischen Hesselberg bei Gerolfingen erwartet. Auch der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wird wieder wie gewohnt dabei sein - diesmal allerdings das letzte Mal in seiner Leitungsfunktion als Bischof. Den Kirchentag gibt es seit 1951, er findet in der Regel jedes Jahr statt, heuer bereits zum 70. Mal.

Herr Landesbischof, ihr Nachfolger ist gewählt, die Zeit der "letzten Male" hat begonnen - was ist das für ein Gefühl?

Heinrich Bedford-Strohm: Natürlich denke ich bei Veranstaltungen immer mal daran, dass es das "letzte Mal" ist. Aber das steht nicht im Vordergrund. Ich freue mich jetzt nach wie vor an den vielen intensiven Begegnungen, die ich habe. Ich werde mein Amt, so wie in den ganzen zwölf Jahren, bis zum Ende mit vollem Einsatz ausfüllen. In der letzten Oktoberwoche werde ich verabschiedet. Und da ist dann auch der Ort dafür, den Abschied zu begehen.

Gegenwärtig bin ich noch zu so vielen Anlässen an allen möglichen Orten in Bayern unterwegs, dass die innere Einstellung auf die neue Lebensphase und die Vorfreudegefühle, die damit verbunden sind, ihren Ort eher im Zusammensein mit meiner Familie, und vor allem meiner Frau, haben. Zugleich ragt meine Tätigkeit als Moderator des Weltkirchenrats - die ab November mehr im Zentrum stehen wird, als das jetzt möglich ist - schon in mein jetziges Leben hinein.

"Ich hoffe, viele Menschen, die auf den Hesselberg kommen, werde ich auch dort in Nürnberg wiedersehen."

Jetzt steht ein weiteres "letztes Mal" bevor: Ihre Predigt und ihr Mittagsgespräch mit Gästen beim Bayerischen Kirchentag auf dem Hesselberg…

Ja, darauf freue ich mich schon jetzt. So wie jedes Mal. Gut eine Woche später beginnt ja dann auch der Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg, bei dem wir als Bayerische Landeskirche diesmal Gastgeber sein dürfen. Ich hoffe, viele Menschen, die auf den Hesselberg kommen, werde ich auch dort in Nürnberg wiedersehen.

Haben Sie für den Pfingstmontag etwas Besonderes geplant - und werden Sie vielleicht auch mal wieder ohne Funktion nach Gerolfingen kommen?

Ich habe nichts Besonderes geplant. Und ja, als Christ ohne Leitungsamt und Hesselberg-Fan wiederzukommen, darauf hätte ich große Lust!