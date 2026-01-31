Evangelisches Leben in Minderheit: Nähe trotz Distanz

Die Rückfahrt von Bodenmais nach Bad Kötzting wird für die zugestiegenen Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinden im Bayerischen Wald zu einer rollenden Diskussionsrunde. Zwischen Serpentinen und Schneeresten geht es offen über das Leben als evangelische Minderheit in einer katholisch geprägten Region – und über die Zukunft ihrer Kirche. Einer der Gesprächsteilnehmer schildert ganz konkret, was Strukturveränderungen bedeuten: "Wir hatten neulich den Fall, dass zwei Beerdigungen gleichzeitig waren. Weil der Kollege schon ‚beviertelt‘ war. Die Leute waren richtig sauer."

Solche Situationen seien keine Ausnahme mehr, sondern Vorboten dessen, was komme. Dennoch warnt Landesbischof Kopp davor, vorschnell aufzugeben: "Jetzt schon zu sagen: Wir ziehen uns zurück, weil wir das die nächsten 20 Jahre nicht mehr halten können – das halte ich für absolut falsch. Da steckt für mich nicht die Hoffnung des Evangeliums drin."

Kopp beschreibt das Dilemma der Kirchenleitung: Einerseits müsse man auf demografische Veränderungen reagieren, andererseits dürfe man die Menschen vor Ort nicht aus dem Blick verlieren. "Wir müssen eine gute Mischung hinbekommen: das Gute bewahren, was jetzt da ist – und gleichzeitig überlegen, was das für die Generationen nach uns bedeutet."

Lernen an den Rändern: Erfahrungen aus der Diaspora

Gerade in der Diaspora, wendet jemand ein, habe man schon früh gelernt, flexibel zu sein. Eine Teilnehmerin erinnert daran, dass ihr Dekanat schon seit Jahrzehnten mit großen Entfernungen lebe: "Für mich war das selbstverständlich: Zur Dekanatssitzung waren es 40 Kilometer einfach. Woanders ist das jetzt erst eine Herausforderung – für uns war das Alltag." Besonders bewegt sprechen die Mitfahrenden über den Verlust gewachsener Gemeinschaften durch neue Strukturen. Früher habe es große Dekanatstreffen gegeben, heute seien die Einheiten kleiner, anonymer. "Da kamen Leute aus Regen und Zwiesel zusammen und sagten: ‚Ach, schön dich wiederzusehen! Wie geht’s dir?‘ – das gibt es so nicht mehr."

Kopp macht deutlich, dass Reformen nicht nur Verwaltung betreffen dürfen: "Viel wichtiger als die Struktur ist das Pastorale. Die Frage ist doch: Wie erreichen wir die Menschen?" Zugleich räumt er ein, dass Themen wie Gebäudeplanung und Verwaltungsreformen enorme Kräfte binden: "Das frisst wahnsinnig viel Energie." Dennoch blickt er mit Respekt auf frühere Generationen von Kirchenleitenden: "Die in den 60er- und 70er-Jahren haben Kirche in Bayern so gestaltet, weil sie wussten: Wir werden viele sein. Jetzt müssen wir genauso klug für eine andere Wirklichkeit planen."

Am Ende der Fahrt ist keine einfache Lösung gefunden. Aber es ist spürbar: Die evangelischen Gemeinden im Bayerischen Wald haben Erfahrung mit Wandel. Sie wissen, wie es ist, Minderheit zu sein – und wie wichtig Nähe trotz großer Entfernungen bleibt. Oder, wie es eine Teilnehmerin zusammenfasst: "Wir waren immer schon Kirche in Bewegung. Vielleicht ist das unsere größte Stärke."