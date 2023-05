Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg

Tausende Gäste zum Bayerischen Kirchentag auf dem Hesselberg erwartet

Sonntag, 28. Mai 2023: Am morgigen Pfingstmontag (29. Mai) werden wieder Tausende Menschen zum Bayerischen Evangelischen Kirchentag auf dem Hesselberg bei Gerolfingen erwartet. Der Kirchentag steht unter dem Motto "Neues wächst auf".

Die Predigt im Freiluft-Gottesdienst ab 10 Uhr hält der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm - zum letzten Mal in seiner Amtszeit, die im Herbst endet. Der Open-Air-Gottesdienst wird außerdem auf Youtube als Videostream übertragen.

Es werden auch mehrere prominente Gäste erwartet, etwa die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die Regensburgerin Anna-Nicole Heinrich, sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Der Bayerische Evangelische Kirchentag findet in diesem Jahr bereits zum 70. Mal statt. Der Hesselberg mit 689 Metern Höhe ist der höchste Berg in Mittelfranken.

Bedford-Strohm: Großer Hesselberg-Fan

Dienstag, 23. Mai 2023: Nur noch sechs Tage, dann werden wieder Tausende Christen zum evangelischen Bayerischen Kirchentag auf dem mittelfränkischen Hesselberg bei Gerolfingen erwartet. Auch der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wird wieder wie gewohnt dabei sein - diesmal allerdings das letzte Mal in seiner Leitungsfunktion als Bischof. Im Gespräch mit dem Sonntagsblatt erklärt er, warum er ein Hesselberg-Fan ist – und sich auf eine Wiederkehr ohne Leitungsamt freut.

Hier das ganze Gespräch mit Heinrich Bedford-Strohm lesen

"Neues wächst auf": Bedford-Strohm predigt beim Hesselberg-Kirchentag

Donnerstag, 20. April 2023: Knapp eineinhalb Wochen vor dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) in Nürnberg (7. bis 10. Juni) findet am Pfingstmontag (29. Mai) der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg bei Gerolfingen statt. Der Hesselberg-Kirchentag stehe unter dem Motto "Neues wächst auf" und schlage damit eine Brücke zum DEKT-Motto "Jetzt ist die Zeit", wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Man habe sich thematisch mit den DEKT-Organisatoren abgesprochen, erläuterte Diakon Matthias Hellmuth, einer der Organisatoren des größten regelmäßigen Christentreffens in Süddeutschland auf Anfrage.

Zum Hesselberg-Kirchentag wird wieder viel Prominenz erwartet: Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wird zum letzten Mal in seiner Ende Oktober 2023 endenden Amtszeit die Predigt im großen Freiluftgottesdienst vor Tausenden Menschen halten. Ebenfalls mit dabei ist die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die Regensburgerin Anna-Nicole Heinrich, sowie die Direktorin von Mission EineWelt, Gabriele Hoerschelmann. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), einst selbst berufenes Mitglied der bayerischen Landessynode, hat sein Kommen zugesagt.

Zum Rahmenprogramm des Bayerischen Kirchentags gehört wieder die Kirchennacht "Night of Spirit" am Vorabend (28. Mai). Ab 18.30 Uhr leitet Pfarrer Steve Kennedy Henkel durchs Programm, Musik kommt von der Band "Paradise Plain". Der Kinderkirchentag steht unter dem Motto "Da wächst was". Dort gibt es Livemusik mit Band sowie ein Zauberprogramm. Der Open-Air-Gottesdienst wird außerdem wieder per Social Media als Videostream übertragen, sagte Kirchentags-Koordinator Diakon Matthias Hellmuth. Neu dabei ist diesmal, dass auch die anschließenden Grußworte gestreamt werden.