Weihnachten 2023

Weihnachtliche Popmusik muss kein kommerzieller Kitsch sein

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten

Weihnachten und Musik gehört zusammen. Für manche ist es das Weihnachtsoratorium, für andere "Last Christmas", das weihnachtliche Gefühle hervorruft. Wer genau hinschaut, kann in einigen Weihnachtssongs sogar so etwas wie eine Weihnachtsbotschaft entdecken.