Julia Ratzmann ist Leiterin der Pazifik-Informationsstelle des Partnerschaftszentrum der bayerischen evangelischen Kirche, Mission EineWelt. In diesem Frühjahr wollte sie: "Mal alles hinter mir lassen." Sie wollte aus ihrem Alltag hinaustreten, nicht darüber nachdenken, ob die Kinder nun ein frisches T-Shirt anziehen oder nicht, ob die Waschmaschine fertig ist und ob die Milch im Kühlschrank noch für morgen reicht.

Grenzen kennenlernen

"Ich will gerne meine Grenzen kennenlernen, sowohl meine körperlichen, als auch meine psychischen", erklärt die 51-Jährige, weshalb sie sich für eine Auszeit zwei Wochen per Rad an der Ostsee entschieden hat. Etwas von Deutschland kennenlernen und buchstäblich in Bewegung kommen:

"Wenn sich der Körper bewegt, bewegt sich meiner Erfahrung nach auch ganz viel im Kopf".

Auszeit kann jeder bekommen

Diese Zeit bewilligt zu bekommen, sei nicht schwer gewesen, erklärt sie. Eine Voraussetzung für die Bewilligung ist ein psychologisches Gespräch mit einer ausgebildeten Psychotherapeutin oder einem Psychologen, sagt Andreas Weigelt, der für sogenannte Salutogenese-Maßnahmen in der Landeskirche zuständig ist.

"Im Grund bekommt jeder, der sie beantragt, eine solche Auszeit, wenn er die Regeln einhält."

Der Wunsch nach einer spirituellen Pause müsse da sein, bezahlter Extra-Urlaub soll die Zeit nicht sein, erläutert Weigelt.

Große Meditation

Wer die Auszeit nimmt, zu der jede und jeder Beschäftigte in der evangelischen Landeskirche das Recht hat, muss sich nicht unbedingt sportlich betätigen. In einer Ferienwohnung am Meer oder in den Bergen kann man sie verbringen, im Haus "Respiratio" auf dem Schwanberg oder bei einer Kneippkur in Bad Wörishofen. Wichtig ist eine geistliche Begleitung.

"Ich habe diese Auszeit als eine einzige große Meditation empfunden", sagt Julia Ratzmann.

Gleich am ersten Tag war sie nach einer knappen Stunde Fahrt an einem menschenleeren Strand angekommen.