Rund zwei Wochen nachdem die evangelische Kommunität der Christusträger Bruderschaft in Triefenstein am Main einen Bericht zu einem Jahrzehnte währenden "Missbrauchssystem" veröffentlicht hat, hat die Staatsanwaltschaft Würzburg ein Vorermittlungsverfahren eröffnet. Man habe sich von der Gemeinschaft "entsprechende Unterlagen vorlegen lassen", teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit.

Es werde geprüft, ob in Bezug auf die im Bericht der Kommunität genannten Vorwürfe "noch verfolgbare und noch nicht justiziell behandelte Straftaten vorliegen".

Zum Teil schwerer sexualisierter Missbrauch

Dem 99-seitigen Bericht zu sexuellem, geistlichem und Machtmissbrauch in der evangelischen Kommunität zufolge hatte sich vor allem der erste Prior Otto Friedrich über Jahrzehnte an Mitbrüdern vergangen und sie zum Teil schwer sexuell missbraucht. Drei weitere, teils von Otto Friedrich missbrauchte Brüder wurden später selbst zu Tätern. Da Friedrich bereits 2018 verstorben ist, richten sich die Vorermittlungen nun auf die Fälle der drei weiteren Täter, teilten die Ermittler weiter mit. Die Vorwürfe waren innerhalb der Kommunität bereits seit 25 Jahren bekannt - doch erst vor zwei Jahren entschied man sich, das Thema nicht weiter auszublenden.

Die Bruderschaft setzte eine sogenannte Spurgruppe ein, die in den vergangenen Monaten Unterlagen gesichtet und viele Gespräche mit aktuellen und ehemaligen Brüdern geführt habe. Ihr Urteil: Man könne das, was überwiegend durch Prior Otto Friedrich geschehen sei, "nur als 'Missbrauchssystem' verstehen". Die vierköpfige Spurgruppe bestand aus der ehemaligen Richterin Christa Dreiseitel, den Psychotherapeuten Ilse Hellmann und Sebastian Küffner sowie dem früheren Leipziger Superintendenten Martin Henker. Sie hatten insgesamt 13 ausgetretene und aktuelle Brüder zu Gesprächen über Erlebnisse und Erfahrungen befragt.

Christusträger gibt seit den 60ern

Die Christusträger gibt es seit Anfang der 1960er-Jahre. Ihre Wurzeln hat die Kommunität in Südhessen - wie auch die Christusträger Schwesternschaft aus Offenbach. In einer Art christlichen Kommune in Bensheim-Auerbach (Kreis Bergstraße) lebten damals junge Erwachsene miteinander, machten christliche Pop- und Rockmusik und engagierten sich sozial. 1961 wurde ein Verein gegründet, aus dem dann die heute getrennte Bruderschaft und Schwesternschaft hervorgegangen sind.