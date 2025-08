Debatte um Homosexualität in der anglikanischen Kirche

Die Haltung zur Homosexualität spaltet die anglikanische Kirche seit Jahrzehnten. 1987 bekräftigte die Generalsynode der Church of England noch einmal, dass gleichgeschlechtlicher Sex sündhaft sei. Danach herrschte Schweigen.

1998 verabschiedete die 13. Lambeth-Konferenz der anglikanischen Bischöfe eine Resolution, in der "homosexuelle Praktiken als unvereinbar mit der Heiligen Schrift" abgelehnt wurden. Dieser Beschluss ist jedoch nicht rechtsverbindlich.

Ein erster Riss im alten Gefüge zeigte sich 2013, als mit Justin Welby ein Reformer Erzbischof von Canterbury wurde. Unter seiner Leitung startete die Kirchenleitung das Projekt "Living in Love and Faith" (LLF) – einen dreijährigen Dialogprozess, der von über 40 Geistlichen, darunter auch Sarah Mullally, getragen wird. Ziel ist eine theologische Neuverortung von Sexualität, Ehe und Vielfalt.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2020 dürfen Geistliche in Wales offiziell in gleichgeschlechtlichen Zivilehen leben. In der Church of England hingegen gilt weiterhin: Wer homosexuell ist und ordiniert wurde, muss zölibatär leben.